Dr Robert Staniszewski: – W styczniu 2025 r., podobnie jak na przełomie maja i czerwca 2023 r., kiedy po raz pierwszy zadano pytanie otwarte dotyczące kwestii nastawienia do uchodźców z Ukrainy, głównym czynnikiem wpływającym na zmianę nastawienia Polek i Polaków do uchodźców z Ukrainy jest ich „postawa roszczeniowa”. W dalszej kolejności badani wymieniają „niewłaściwe zachowanie uchodźców z Ukrainy” oraz to, że „mają zbyt wiele świadczeń socjalnych”.

Polacy niechętni nieograniczonej pomocy socjalnej dla Ukraińców

Gwarantuje im ją specustawa o pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy, która zrównuje prawa do świadczeń socjalnych, a także dostępu pracy, edukacji i służby zdrowia z obywatelami polskimi. Z badania UW wynika, że popiera ją 56 proc. respondentów.

Jednocześnie przeszło dwie piąte badanych (44 proc.) uważa, że rozwiązania przyjęte w ramach ustawy nie powinny być kontynuowane na dotychczasowych warunkach. Aż 96 proc. twierdzi, że należy zmniejszyć zakres świadczeń pomocowych. Akceptujemy jedynie: przyjmowanie dzieci uchodźców z Ukrainy do polskich szkół (88 proc. tak, 5 proc. nie) i dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej (47 proc. tak, 30 proc. nie), z kolei nie zgadzamy się na pokrywanie przez polskie państwo kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w wysokości 40 zł dziennie na osobę (59 proc. nie, 16 proc. tak), świadczenia rodzinne oraz wychowawcze, np. 800+ (55 proc. nie, 22 proc. tak), oraz pomoc społeczną, np. zasiłki (51 proc. nie, 26 proc. tak). Zmiany w benefitach na dzieci zapowiedział premier Donald Tusk dla wszystkich cudzoziemców w Polsce, w tym ukraińskich uchodźców.

Aż 65 proc. ankietowanych w badaniu chce, by polskie władze już teraz, nie czekając na koniec wojny, doprowadziły do ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej w Ukrainie. Nierozwiązana od lat sprawa rzezi jest jedną z kilku ciążących na relacjach Polski z Ukrainą. Potwierdzają to także ostatnie badania Centrum Mieroszewskiego, gdzie blisko połowa badanych uważała, że w relacjach polsko-ukraińskich konieczne jest rozwiązanie trudnych tematów historycznych, takich jak ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Działania władz Ukrainy, w tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w kwestii relacji z Polską ocenia negatywnie aż 44 proc. respondentów badania UW. To o 6 proc. więcej niż jeszcze pół roku wcześniej (pozytywnie – 36 proc.).

Obecność Ukraińców w Polsce ma też pozytywne strony. Pierwsze miejsce nie zmienia się od początku

Mimo kryzysu w relacjach z Ukraińcami badanie UW pokazuje, że nadal jesteśmy chętni do pomocy walczącej z Rosją Ukrainie. Uważa tak 82 proc., choć zdecydowana większość (57 proc.) jest przeciwna dodatkowej pomocy. Blisko trzy czwarte respondentów są zdania, że polski interes jest ważniejszy od ukraińskiego.