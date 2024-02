Badanie: Polacy widzą korzyści płynące z przyjazdu uchodźców z Ukrainy

Z badania UW wynika również, że Polacy widzą korzyści płynące z przyjazdu uchodźców z Ukrainy do naszego kraju – główną korzyścią jest „wypełnienie luki na rynku pracy” (zwłaszcza takiej, której nie chcą podejmować Polacy), a także „wpływ podatków do budżetu państwa przyczyniający się do wzrostu gospodarczego Polski” oraz „korzystny wpływ na demografię Polski”. Dlatego też od czerwca 2023 r. znacząco wzrósł odsetek badanych (aż o 10 pkt proc.), którzy uważają że powinniśmy przyjmować uchodźców z Ukrainy i pozwolić się im osiedlać. – Z badania wynika, że kieruje nami racjonalizm, by wykorzystać ich potencjał na rynku pracy – podkreśla badacz UW.

Badanie UW wskazuje także na tendencję zmiany stosunku do Ukraińców – coraz więcej respondentów – już 32 proc. – wskazało, że zmieniło nastawienie do uchodźców z tego kraju. W tej grupie aż 88 proc. stwierdziło, że ich nastawienie pogorszyło się. Wskazywana jest postawa roszczeniowa, a nowością, która nie pojawiała się we wcześniejszych pomiarach, jest negatywna ocena działań władz ukraińskich.