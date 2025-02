04:43 Ukraina: 12 lat więzienia dla lekarki kolaborującej z Rosjanami

Na 12 lat więzienia, konfiskatę mienia i zakaz zajmowania urzędów publicznych przez 15 lat skazał ukraiński sąd lekarkę, która w czasie okupacji rosyjskiej objęła stanowisko dyrektora szpitala w Biłozerce. Kobieta miała nakłaniać personel szpitala do kolaboracji i zawierała kontrakty z rosyjskimi przedsiębiorstwami.



04:40 Policyjni saperzy zneutralizowali głowicę drona strąconego nad obwodem sumskim

Poprzedniej nocy nad obwodem sumskim strącono pięć dronów-kamikadze. Dron, który uderzył w parking w Sumach, ranił jedną z mieszkanek miasta.



04:37 W obwodzie chmielnickim aresztowano 23-latka współpracującego z Rosjanami

Zatrzymany mężczyzna miał przekazywać Rosjanom informacje o pozycjach jednostek ukraińskiej armii, a także dokonać aktu sabotażu na kolei. Współpracę z Rosjanami miał nawiązać latem 2024 roku – dał się wówczas zwerbować za pośrednictwem internetu. Za współpracę otrzymywał wynagrodzenie.



04:35 Władze obwodu chersońskiego przekazały ukraińskiej armii 10 zestawów do walki radioelektronicznej

Wartość przekazanego sprzętu to 2,5 mln hrywien (ok. 240 tys. złotych). O przekazaniu sprzętu poinformował gubernator obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Jak podał Prokudin sprzęt trafił do jednostek piechoty morskiej, Gwardii Narodowej i artylerii walczących na terenie obwodu.



04:34 Przez całą noc Ukraina była celem ataku rosyjskich dronów

Alarm powietrzny ogłoszono m.in. w Kijowie.



04:29 Donald Trump twierdzi, że zarówno po stronie Rosji, jak i Ukrainy jest wola, by zawrzeć porozumienie kończące wojnę

- (Wołodymyr) Zełenski chce zawrzeć porozumienie... Pracujemy nad tym i sądzę, że obie strony chcą zawrzeć porozumienie – mówił Trump dziennikarzom w Białym Domu. - Zobaczymy co się wydarzy – dodał. Prezydent USA poinformował, że w tym tygodniu odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy.



04:27 Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obwód rostowski

Drony atakowały w nocy dwa rejony obwodu rostowskiego. Z wpisu p.o. gubernatora obwodu Jurija Sliusara wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie było też żadnych zniszczeń.



04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie 10 lutego

