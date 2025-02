Unia szuka sposobu na zatrzymanie starych tankowców floty cieni Putina

Czytaj więcej Gaz Kreml sięga po lobbystów z USA. Chodzi o rosyjski LNG Powiązani z Kremlem biznesmeni zatrudnili amerykańskich lobbystów, aby doprowadzili do zniesienia sankcji na zakłady produkujące gaz skroplony w rosyjskiej Arktyce. Ten surowiec staje się głównym źródłem pieniędzy na wojnę Putina.

Mogłyby one obejmować wymóg, aby tankowce na Morzu Bałtyckim korzystały wyłącznie z usług renomowanych ubezpieczycieli znajdujących się na konkretnej liście, co umożliwiłoby takim krajom jak Estonia i Finlandia zatrzymywanie jednostek ubezpieczonych przez inne firmy. Obecnie większość floty cieni, jeżeli w ogóle posiada jakieś ubezpieczenia, są to polisy rosyjskich firm objętych sankcjami USA.

Jak twierdzą urzędnicy krajów członkowskich, we wszystkich przypadkach kraje te zwrócą się do Komisji Europejskiej o koordynację swoich działań.

Stare tankowce to tykające bomby. "Ogromne zagrożenie dla państw nadbrzeżnych"

Eksperci i rządy UE od dawna alarmują o możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej w wyniku wykorzystania przez Rosję tankowców, które są w użyciu od co najmniej 15 lat (większość liczy ponad 20 lat, są też takie które pływają od pół wieku).

„To bomba z opóźnionym zapłonem. Ryzyko wycieków i przecieków ropy jest po prostu nie do przyjęcia" - podkreśla Isaac Levy, wiodący specjalista ds. Europy i Rosji oraz ekspert ds. floty cieni w fińskim Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA). „Oprócz szkód środowiskowych, z których część będzie nieodwracalna, jest to ogromne zagrożenie dla państw nadbrzeżnych, które będą musiały ponieść koszty oczyszczania”.

To się już dzieje. Śledztwo przeprowadzone w zeszłym roku przez Politico i niezależną organizację dziennikarską SourceMaterial ujawniło co najmniej dziewięć przypadków, w których tankowce przewożące rosyjską ropą pozostawiały za sobą plamy ropy rozciągające się na dziesiątki mil.