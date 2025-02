Wojna na Ukrainie. Europejczycy wiedzą, że nie da się uniknąć negocjacji

Dotyczy to także podejścia do wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Europejczycy są zgodni, że negocjacje pokojowe są nieuniknione. Większość uważa, że wojna zakończy się kompromisem między Kijowem i Moskwą, tak myślą mieszkańcy Estonii, Węgier Danii i Rumunii. Jeśli chodzi o samych Ukraińców, tak na przyszłość patrzy 47 proc. z nich. W Polsce – 44 proc. W prawie połowie badanych krajów, w tym w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech, co najmniej jedna czwarta ankietowanych przewiduje zwycięstwo Rosji. W końcowy sukces Kijowa wierzy 34 proc. Ukraińców, średnia zaś dla badanych w 11 krajach UE to jedynie 7 proc. Przy czym tylko w Estonii i Polsce taki wariant uważa za najbardziej prawdopodobny więcej niż co dziesiąty (odpowiednio 15 i 12 proc.).

Czy Trump ułatwi osiągnięcie pokoju w Ukrainie? W tej sprawie widać wyraźne podziały – z jednej strony są Bułgaria, Węgry, Estonia i Rumunia, gdzie więcej badanych wybrało odpowiedzi „bardziej prawdopodobne” (od 34 do 41 proc.) niż „mniej prawdopodobne” (od 13 do 20 proc.). Z drugiej – Dania, Wielka Brytania i Francja, gdzie za „bardziej prawdopodobne” uznaje to od 16 do 19 proc., a za „mniej” 30 do 38 proc.

Jeżeli chodzi o Polaków, to 26 proc. jest zdania, że Trumpowi może się udać doprowadzić do pokoju, a 8 proc. uważa, że jest to „bardzo prawdopodobne”. Co czwarty z nas uznaje taki rozwój wydarzeń za „nieprawdopodobny”.