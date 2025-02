Powrót Trumpa do władzy nie tylko zmusił europejskich liderów do intensywniejszych działań w celu utrzymania poparcia Ameryki w kwestiach bezpieczeństwa regionalnego i handlu transatlantyckiego, ale także radykalnie zmienił opinię publiczną wobec polityki zagranicznej i innych niezwykle ważnych zagadnień.

Dominującym nastrojem wśród Europejczyków wobec Trumpa 2.0 jest pesymizm. To jeden z głównych wniosków nowego, szeroko zakrojonego badania przeprowadzonego przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych (ECFR) w 11 państwach członkowskich UE oraz w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Ukrainie.

Foto: Paweł Krupecki

Zmiany polityki Europy pod wpływem Trumpa – trzy kluczowe obszary

Jednak to negatywne nastawienie i głęboki sceptycyzm wobec polityki w stylu Trumpa nie chronią Europy przed skutkami zmian w Waszyngtonie – ani przed eksportem „trumpizacji”, jak można by to określić. Jak pokazują publikowane 12 lutego dane z badań opinii publicznej, Europa już teraz przesuwa się w trzech kluczowych obszarach.

Po pierwsze, częściowo dzięki Trumpowi europejskie spojrzenie na perspektywę pokoju w Ukrainie stało się bardziej wyostrzone. We wszystkich europejskich krajach objętych badaniem ECFR to właśnie kompromisowe porozumienie – a nie zwycięstwo Rosji czy Ukrainy – jest obecnie postrzegane jako najbardziej prawdopodobny scenariusz zakończenia wojny. Dotyczy to nawet takich państw, jak Estonia, gdzie jeszcze sześć miesięcy temu dominowało przekonanie, że Ukraina odniesie zwycięstwo. Na tę zmianę może wpływać seria niepowodzeń na froncie, ale istotnym czynnikiem jest także obietnica Trumpa dotycząca zakończenia konfliktu w regionie.