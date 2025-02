Rolnictwo Rosji ucierpiał z powodu suszy, nieurodzaju i odwracania się świata od rosyjskiego z nazwy zboża, które w rzeczywistości w wielu przypadkach okazywało się zbożem ukradzionym Ukrainie. Zbiory pszenicy w ubiegłym roku były niższe o 16 proc., ziemniaków o 10 proc., a innych upraw – w tym kukurydzy, jęczmienia i buraków cukrowych – o jedną piątą.

Jak poinformowały w styczniu agencję Reuters źródła zbliżone do Kremla, podczas gdy reżimowi urzędnicy publicznie powtarzają mantrę o odrzuceniu sankcji, w rzeczywistości Putin jest zaniepokojony sytuacją gospodarczą. Według jednego ze źródeł agencji, Putin dostrzega „naprawdę duże problemy”: biliony dolarów wydane na wojnę podniosły inflację, a próba jej ograniczenia poprzez gwałtowne podniesienie stóp procentowych sprawiła, że ​​firmy – małe i duże, mają problemy ze spłatą swoich długów. Według Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych (CMASF) co piąte przedsiębiorstwo przemysłowe Rosji jest zagrożone, co może oznaczać lawinowy „wzrost liczby bankructw korporacyjnych”.

– Rok 2025 będzie dla gospodarki Rosji „rokiem zaciskania pasa” – mówi Sofia Donieck, ekonomistka w T-Investments. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost gospodarczy Rosji zwolni prawie trzykrotnie – do 1,5 proc. W niektórych sektorach może być na minusie.