04:40 W ciągu doby na ukraińskim froncie doszło do 207 potyczek

Informacje takie przekazał w niedzielę wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili 18 ataków powietrznych i 3 650 ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskiej armii i terenów zabudowanych.



04:39 Po tygodniu od wypadku dwóch tankowców w Cieśninie Kerczeńskiej ze statków nadal nie została wypompowana ropa

Informacje takie przekazuje kanał „Krymskij Wieter” w serwisie Telegram. Kanał publikuje też zdjęcia ilustrujące skutki wycieku ropy z tankowców.



04:34 Ambasador Ukrainy: Ponad tysiąc chętnych do wstąpienia do Legionu Ukraińskiego w Polsce

Wasyl Bodnar w rozmowie z telewizją Suspilne przekonywał, że obecnie chętni do służby w Legionie są weryfikowani przez specjalną komisję. Jak dodał liczy na to, że liczba chętnych do wstąpienia w szeregi jednostki, która ma zostać wyszkolona i wyposażona w Polsce, przed wysłaniem jej na front na Ukrainę, będzie rosła.



04:32 Nocą Ukraina była celem ataku dronów

Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim.



04:28 W obwodzie tulskim udaremniono próbę podpalenia posterunku policji

W Nowomoskowsku, w obwodzie tulskim, rosyjska policja zatrzymała 60-letniego mężczyznę, który próbował podpalić posterunek policji. Mężczyzna miał działać na zlecenie nieznanych osób, które okradły go z dużej sumy pieniędzy uzyskanej przy sprzedaży nieruchomości. Aby odzyskać pieniądze mężczyzna miał podpalić posterunek policji. 60-latka zatrzymano z butelką łatwopalnej cieczy w pobliżu budynku, który zamierzał podpalić.



04:23 Premier Słowacji po rozmowach z Władimirem Putinem: Rosja gotowa nadal dostarczać gaz na Zachód

Po spotkaniu na Kremlu z Władimirem Putinem premier Słowacji Robert Fico napisał w mediach społecznościowych, że prezydent Rosji zapewnił go, iż Moskwa jest nadal gotowa dostarczać gaz na Zachód. „Co praktycznie będzie niemożliwe po 1 stycznia 2025 roku, biorąc pod uwagę stanowisko prezydenta Ukrainy” - dodał. Fico nawiązał do wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, który sprzeciwia się tranzytowi rosyjskiego gazu przez Ukrainę. „Taka postawa jest źródłem strat finansowych dla Słowacji i szkodzi produkcji prądu w elektrowniach atomowych na Słowacji, co jest nieakceptowalne” - stwierdził Fico. Fico ujawnił też, że rozmawiał z Putinem m.in. o sytuacji na Ukrainie.



04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1033 dniu wojny

