"WSJ" przeanalizował zdjęcia satelitarne. Korea Północna znów szykuje coś dla Rosji

Czytaj więcej Polityka Korea Północna ratyfikowała traktat obronny z Rosją Korea Północna ratyfikowała przełomowy pakt obronny z Rosją. W ramach zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa Pjongjang miał wysłać tysiące żołnierzy, aby wesprzeć Rosję w walce z Ukrainą.

Po tym, jak jesienią doszło do pierwszych starć z wojskami północnokoreańskimi, Ukraina w grudniu ogłosiła, że ​​Rosja zaczęła używać północnokoreańskich oddziałów do ataków lądowych w obwodzie kurskim. Wiąże się to jednak ze stratami. Jak informują południowokoreańscy urzędnicy, dotąd podczas walki przeciw Ukrainie po stronie Rosjan zginęło co najmniej stu północnokoreańskich żołnierzy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że Rosja próbuje ukryć informacje o ofiarach po stronie Korei Północnej.