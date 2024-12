Trwa decydujący etap wojny Rosji z Ukrainą. „Putin postawił wszystko na jedną kartę”

Do zmasowanego ataku na Ukrainę doszło tuż po wielkiej corocznej konferencji prasowej Putina, podczas której rosyjski dyktator zaproponował m.in. przeprowadzić „eksperyment” i uderzyć swoim najnowszym pociskiem Oriesznik (Leszczyna) w Kijów. Przekonywał w ten sposób, że obecnie nie ma środków obrony przeciwpowietrznej, które przechwytywałyby najnowszą rosyjską rakietę.

Tego dnia prezydent Ukrainy nie wytrzymał i nazwał Putina „kretynem” (użył mocniejszego niecenzuralnego słowa w języku ukraińskim). Już po raz kolejny ukraiński przywódca sięga po ostre słowa, które kieruje pod adresem Rosji. Zrobił to też na początku grudnia podczas niezapowiedzianej wizyty kanclerza Olafa Scholza w Kijowie.

Ofensywa rosyjska trwa też na niewidzialnym froncie. Ostrzałowi Kijowa towarzyszył największy od początku wojny cyberatak na ukraińskie rejestry państwowe. Niektóre zostały zniszczone, ale dane uratowano dzięki przechowywanym w Polsce kopiom zapasowym. Rosjanie wykradli też dane z tajnego rejestru ukraińskich akt stanu cywilnego.

Wojna Rosji z Ukrainą. Kijów uderza dronami w zaplecze Putina

– Wszystko wskazuje na to, że na Kremlu panują wielkie obawy co do tego, jak będzie się zachowywał Donald Trump. Dlatego w tej chwili Rosjanie próbują zagarnąć tyle, ile się da, i myślą, że okupacja kolejnych 100 kilometrów kwadratowych wzmocni ich pozycję podczas negocjacji. Widzimy też, z jaką prędkością Rosja wypala obecnie swoje ludzkie i materialne zasoby. Wygląda na to, że Putin wszystko postawił na jedną kartę, by przed inauguracją Trumpa osiągnąć maksymalny rezultat. Czekają nas bardzo ciężkie cztery tygodnie – mówi Melnyk. Wskazuje, że Ukraina w obliczu ofensywy Putina nasiliła ostatnio ataki na zaplecze Rosjan.

W ostatnich dniach drony uderzyły w obwód orłowski (zapłonął magazyn z paliwem), ale też spadły w leżącym ponad 1,5 tys. km od Ukrainy Kazaniu (produkują tam drony dla armii rosyjskiej).