04:43 Ukraiński wywiad publikuje nagranie z ataków dronów na rosyjskie pojazdy wojskowe

Ataki miały miejsce w obwodzie zaporoskim w ciągu minionego tygodnia.



04:40 Na terytoria kontrolowane przez Ukrainę z Rosji i terenów kontrolowanych przez Rosję, wróciło pięcioro dzieci z opiekunami

Andrij Jermak, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że na Ukrainę wróciła m.in. czteroosobowa rodzina, w skład której której wchodzą dzieci w wieku 11 i 14 lat i 77-letnia kobieta, nie będąca w stanie ewakuować się samodzielnie. „Ich historie są dowodem na terror i strach, jaki towarzyszy rodzinom żyjącym pod okupacją” - podkreślił Jermak.



04:36 USA: Żołnierze z Korei Północnej wciąż są w obwodzie kurskim

Zastępczyni rzecznika Pentagonu, Sabrina Singh, na konferencji prasowej poinformowała, że na terenie obwodu kurskiego w Rosji nadal przebywają żołnierze z Korei Północnej, którzy są gotowi włączyć się do walki ze znajdującymi się na terenie obwodu ukraińskimi jednostkami. USA nie mają jednak dowodów na to, że północnokoreańscy żołnierze brali udział w bezpośrednich starciach z Ukraińcami.



04:33 Ukraińska straż graniczna zatrzymała mężczyznę, który próbował przekroczyć granicę udając kobietę

Do wykrycia próby nielegalnego przekroczenia granicy doszło podczas kontroli pasażerów pociągu do Polski. Jeden z pasażerów przedstawił paszport wystawiony na kobietę o imieniu Iwanka. Pasażer przekonywał, że przeszedł operację zmiany płci, ale jak się okazało nic takiego nie miało miejsca, 25-latek nie planował też takiego zabiegu. W związku z obowiązywaniem na Ukrainie stanu wojennego mężczyźni w wieku 18-60 lat nie mogą, co do zasady, opuszczać granic kraju.



04:27 Ukraiński sąd skazał rosyjskiego żołnierza na 12 lat więzienia

Żołnierz został skazany za zniszczenie sprzętu rolniczego w jednym z gospodarstw rolnych w obwodzie czernihowskim z paragrafu mówiącego o naruszenie praw regulujących sposób prowadzenia wojny. Do splądrowania gospodarstwa rolnego w obwodzie czernihowskim doszło w marcu 2022 roku.



04:23 Premier Rosji weźmie udział w posiedzeniu Rady Szefów Rządów Wspólnoty Niepodległych Państw

Michaił Miszustin weźmie też udział w posiedzeniu Międzyrządowej Rady Eurazjatyckiej. Oba spotkania odbędą się w Moskwie 12-13 grudnia. Na agendzie Rady Szefów Rządów WNP znajdą się takie tematy jak „poszerzenie współpracy handlowej, gospodarczej, kulturalnej i humanitarnej” w przestrzeni WNP. Z kolei Międzyrządowa Rada Eurazjatycka zajmie się pogłębieniem integracji gospodarczej w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.



04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1020 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1020 dniu wojny Foto: PAP

04:21 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: