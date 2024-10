04:44 W czasie wieczornego ataku na Kijów szczątki spadającego drona doprowadziły do pożaru wieżowca

Jak informuje Witalij Kliczko ogień pojawił się na 8 piętrze wielopiętrowego budynku mieszkalnego. Ogień udało się szybko ugasić. W ataku nikt nie ucierpiał.



04:39 15 lat więzienia dla ukraińskiego funkcjonariusza straży granicznej za przekazywanie informacji Rosjanom

SBU informuje, że latem doszło do zatrzymania funkcjonariusza straży granicznej z obwodu wołyńskiego, który przekazywał informację o ukraińskich jednostkach wojskowych na granicy z Białorusią Rosjanom. Teraz były już funkcjonariusz został skazany na 15 lat więzienia, konfiskatę majątku i pozbawienie stopnia jaki miał w Straży Granicznej.



04:37 Nad ranem rosyjskie lotnictwo atakowało bombami kierowanymi obwód charkowski, doniecki i zaporoski

Wcześniej doszło do ataku rosyjskich dronów-kamikadze na północne i południowe obwody Ukrainy.



04:36 Rosjanie informują o wyniesieniu na orbitę trzech satelitów wojskowych w 2024 roku

Z komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji wynika, że w 2024 roku z Kosmodromu Plesieck wystrzelone zostały w tym roku dwie rakiety, które wyniosły na orbitę trzy satelity wojskowe.



04:32 Departament Sprawiedliwości USA wydał nakaz zajęcia 41 domen internetowych, które miały być wykorzystywane przez Rosjan

Domeny, które mają zostać zajęte, miały być wykorzystywane przez „rosyjskich agentów wywiadu i ich popleczników, do popełniania cyberprzestępstw w USA”. Domeny miały być wykorzystywane przez hakerów z powiązanej z FSB grupy Callisto Group do "uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do komputerów i kont e-mail amerykańskiej administracji i i innych ofiar oraz do kradzieży danych wrażliwych".



04:28 Ukraiński dron spadł na skład ropy w obwodzie woroneskim

Gubernator obwodu woroneskiego, Aleksandr Gusiew, pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że jeden z dronów strąconych za pomocą zestawu do walki radioelektronicznej, spadł na terenie składu ropy w obwodzie woroneskim. W wyniku upadku drona w płomieniach miał stanąć jeden ze zbiorników. Z wpisu Gusiewa wynika, że zbiornik ten był pusty.



04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie 3 października

