Adm. Rob Bauer: Kursk nie jest dobrą historią dla Putina

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Władimir Putin zmienia doktrynę nuklearną Federacji Rosyjskiej Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji w sprawie odstraszania nuklearnego, Władimir Putin zaproponował „dostosowanie” podejścia do użycia sił nuklearnych - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza.

Jak mówił adm. Rob Bauer, także Rosjanie widzą, że Ukraina – czasami z pomocą, a czasami bez pomocy 50 krajów, które ją wspierają - może atakować Rosję coraz częściej i bardzo skutecznie. - Zaledwie w zeszłym tygodniu miał miejsce udany atak na ogromny skład broni, w którym przechowywano rakiety, a także na rafinerie ropy naftowej. A teraz Ukraina atakuje Rosję coraz głębiej systemami uzbrojenia produkowanymi obecnie na Ukrainie. Więc myślę, że to oznaka frustracji ze strony Rosjan, jeśli mówią o broni jądrowej.

Adm. Rob Bauer: Ataki Ukrainy na Rosję zgodne z prawem międzynarodowym

Adm. Bauer uważa, że ataki Ukrainy na Rosję są zgodne z prawem międzynarodowym. - Samoobrona nie kończy się na granicach. Możesz zaatakować naród, który cię zaatakował, aby osłabić jego zdolność do kontynuowania walki. To jest logika wojskowa i jest to zgodne z prawem konfliktów zbrojnych – zaznaczył dowódca. Dodał, że inną sprawą jest to, czy kraje, które zdecydowały się przekazać broń, zgadzają się na jej użycie poza granicami zaatakowanego kraju.

- Prezydent Putin zasadniczo mówi, że narody, które popierają Ukrainę, są częścią wojny. To nieprawda, my nie jesteśmy częścią wojny. To, co robimy, jest zgodne z Kartą ONZ: pomagamy narodowi, który jest zajęty obroną przed agresorem. Rosja jest agresorem; najechali Ukrainę, suwerenne państwo z międzynarodowo uznanymi granicami i naruszyli wszystkie międzynarodowe zasady. Gdybym miał podążać za argumentacją Rosjan, oznaczałoby to, że Chiny, Korea Północna i Iran również są częścią wojny. Myślę więc, że rozumowanie Putina jest niewygodne, przynajmniej dla Chin. Sedno sprawy jest takie: Rosja prowadzi nielegalną wojnę. Wspieramy Ukrainę w sposób legalny, ponieważ Ukraina broni się przed nielegalną inwazją - dodał.