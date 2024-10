Najbogatsza Rosjanka straciła połowę biznesu przez romans

Czytaj więcej Finanse Najbogatsze kobiety Rosji Kobiet u sterów rosyjskiego biznesu jest jak na lekarstwo. Mężczyźni dominują na wszystkich najwyższych stanowiskach. Panie najczęściej majątek dziedziczą lub wydzierają od mężów miliarderów w długich procesach rozwodowych. Najbogatsza kobieta od dawna w Rosji nie mieszka. Uciekła z rodziną do Londynu po skandalu korupcyjnym.

Inne źródła wskazują jednak na odmienny powód niekorzystnej biznesowo dla miliarderki transakcji. To romans Bakalczuk z Robertem Mirzojanem. Stało się o nim głośno w Rosji, kiedy we wrześniu doszło do afery związanej z Wildberries. Wtedy to 20–30-osobowa grupa pod przewodnictwem męża Tatiany, Władysława Bakalczuka, wdarła się do biura firmy, mieszczącego się w biznesowym centrum „Dwór Romanowa” niedaleko Kremla. W strzelaninie, która była wynikiem wtargnięcia, zginęły dwie osoby – ochroniarz i pracownik biura, a kolejnych 10 osób, w tym trzech napastników - zawodników MMA z Czeczenii, zostało rannych. Czeczeni stanowili większość w grupie napastników.

Czeczeński watażka wspiera Bakalczuka

Władysław Bakalczuk został zatrzymany przez policję. Postawiono mu kilka zarzutów, w tym zarzut morderstwa i usiłowania morderstwa. Groziło mu dożywocie, ale ku zdumieniu opinii publicznej, prawnicy Bakalczuka poinformowali później, że sąd nie aresztował biznesmena ze względu na „brak dowodów popełnienia przestępstwa”. Później Bakalczuk udzielił wywiadu kanałowi YouTube „Milionerzy”, w którym przyznał, kto pomógł mu uniknąć więzienia. Miał to być czeczeński watażka, bliski człowiek Putina – Ramzan Kadyrow.

Po ogłoszeniu w czerwcu utworzenia wspólnej platformy Wildberries i Russ Ramzan Kadyrow powiedział, że Bakalczuk zwrócił się do niego o pomoc ze względu na „poważne problemy w rodzinie i biznesie”. Władysław miał się poskarżyć, że jego żona współpracuje z firmą, która pod pozorem fuzji próbuje przejąć biznes. Kadyrow nazwał to, co się działo, „siłowym bandyckim przejęciem”. Kadyrow opublikował wideo, w którym Bakalczuk opowiada o szczegółach konfliktu:

„Żona opuściła dom i skontaktowała się z nieznaną firmą, która pod pozorem fuzji pierze biznes i wyprowadza aktywa. Co więcej, firma jest sto razy mniejsza, a udziały we wspólnym przedsięwzięciu są w przybliżeniu takie same.