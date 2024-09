04:37 Stan 65 rannych w ataku Rosjan na Połtawę jest poważny

Stan 146 rannych uznaje się za umiarkowany, a 87 osób jest lekko rannych – poinformował Filip Pronin, gubernator obwodu połtawskiego.



04:34 Trwa ewakuacja dzieci z miejscowości w rejonie frontu w obwodzie donieckim

Dmytro Petlin, przedstawiciel Departamentu Obrony Cywilnej, Mobilizacji i Prac Obronnych we władzach obwodu donieckiego, poinformował, że obecnie, na terenach objętych przymusową ewakuacją dzieci wraz z ich opiekunami, znajduje się jeszcze 3 473 nieletnich. Od 7 kwietnia 2023 roku, od początku przymusowej ewakuacji, z obwodu donieckiego ewakuowano 9 094 dzieci wraz z ich opiekunami. Dotychczas przymusową ewakuacją objęto 178 miejscowości, z czego w 27 nadal są dzieci.



04:32 W nocy na części Ukrainy obowiązywał alarm powietrzny

Alarm miał związek z atakiem Rosji przy użyciu dronów-kamikadze. W Odessie, przez pewien czas, obowiązywał alarm rakietowy.



04:26 Lwowska rada miejska apeluje do biznesu o pomoc w odbudowie zabytkowych budynków uszkodzonych w rosyjskim ataku

W ataku na Lwów, do którego doszło 4 września, uszkodzonych zostało 188 budynków, a 20 z nich ma być w stanie krytycznym. „To budynki będące częścią dziedzictwa historycznego, mieszkalne budynki i szkoły” - pisze na swoim kanale w serwisie Telegram rada Lwowa. „Wzywamy ukraiński i międzynarodowy biznes do pomocy w odbudowie tych budynków” - apeluje rada. Gotowość do pomocy w odbudowie uszkodzonych zabytkowych kamienic zadeklarował w imieniu Polski, jeszcze w dniu ataku, premier Donald Tusk.



04:24 Rosjanie informują o ataku dronów morskich na Noworosyjsk

Mer miasta, Andriej Krawczenko, na swoim kanale w serwisie Telegram poinformował, że atak jest „odpierany”. Noworosyjsk to port w Rosji, do którego – w związku z zagrożeniem ukraińskimi atakami – przebazowano dużą część Floty Czarnomorskiej.



04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 924. dniu wojny

