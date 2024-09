Prezydent USA, Joe Biden, stwierdził w poniedziałek, że premier Izraela, Beniamin Netanjahu nie robi wystarczająco wiele, by doprowadzić do porozumienia z Hamasem, na mocy którego wolność uzyskaliby zakładnicy wzięci do niewoli 7 października. Wypowiedź ta spotkała się z reakcją izraelskiego premiera.