05:12 Pentagon: Ataki pociskami ATACMS na lotniska w głębi Rosji miałyby niewielką wartość strategiczną

- Ustalenia naszego wywiadu wskazują, że 90 proc. rosyjskich lotnisk, z których startują samoloty zrzucające bomby szybujące i wystrzeliwujące rakiety w stronę Ukrainy, to lotniska zlokalizowane 300 km od terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Więc te lotniska są poza zasięgiem ataku pocisków ATACMS – mówiła na konferencji prasowej zastępczyni sekretarza prasowego Pentagonu, Sabrina Singh.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Dlaczego Ukraina nie może atakować celów w Rosji pociskami ATACMS? Pentagon wyjaśnia W czasie konferencji prasowej Sabrina Singh, zastępczyni sekretarza prasowego Pentagonu, była pytana o to dlaczego USA nie wyrażają zgody, by Ukraińcy atakowali pociskami precyzyjnymi ATACMS celów w głębi Rosji.

04:47 Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z Emmanuelem Macronem

Prezydent Ukrainy omawiał z prezydentem Francji kwestię kolejnego pakietu pomocy wojskowej Francji dla Ukrainy. Zełenski pogratulował też Macronowi desygnowania Michela Barniera na nowego premiera.



04:44 Przedsiębiorca z okupowanej części obwodu zaporoskiego oskarżony o udzielanie pomocy rosyjskiej armii

SBU poinformowało o zgromadzeniu dowodów, że przedsiębiorca z obwodu zaporoskiego udzielał pomocy finansowej i materiałowej jednostkom rosyjskich sił okupacyjnych. Oskarżony to mieszkaniec rejonu berdiańskiego w obwodzie zaporoskim, który po zajęciu tego rejonu przez rosyjską armię miał dobrowolnie rozpocząć współpracę z Rosjanami i dostarczał im m.in. ciężarówki do transportowania skrzyni z amunicją i broni osobistej, a także transportowania namiotów, łóżek, materacy i kuchni polowych. Przedsiębiorca został postawion w stan oskarżenia in absentia.



04:41 W nocy rosyjskie drony atakowały zachodnią Ukrainę. We Lwowie aktywna była obrona przeciwlotnicza

W wyniku upadku szczątków jednego z dronów w pobliżu Lwowa doszło do pożaru. W płomieniach stanęły magazyny.



04:38 W Rosji rozpoczęło się głosowanie w wyborach lokalnych

Głosowanie potrwa do 8 września. Wybory odbywają się m.in. w obwodzie kurskim, gdzie od miesiąca trwa ukraińska ofensywa. Mieszkańcy obwodu kurskiego dokonują wyboru gubernatora tego obwodu. Wybory odbywają się też w Moskwie, gdzie wybierani są radni do miejskiej Dumy.



04:36 W nocy z 5 na 6 września Ukraińcy trzykrotnie ostrzelali Szebekino

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow. W wyniku ostrzału miasta uszkodzonych miało zostać 15 budynków mieszkalnych, a także dach budynku na terenie jednego z przedsiębiorstw. Uszkodzony został też dach garażu i zaparkowany w nim samochód. Ostrzał miał też spowodować liczne pożary w mieście.



04:35 Premier Rosji uda się z wizytą do Uzbekistanu

W czasie wizyty w Uzbekistanie Michaił Miszustin ma spotkać się z premierem tamtejszego rządu. Władimir Putin odwiedził Uzbekistan pod koniec maja tego roku.



04:30 Wielka Brytania dostarczy Ukrainie pakiet wielozadaniowych lekkich pocisków kierowanych

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że dostarczy Ukrainie 650 pocisków LMM Martlet wartych 162 mln funtów (ok. 213 mln dolarów). Pociski Martlet opracowane przez koncern Thales to pociski o zasięgu do 8 km, które mogą być uzbrojone w głowicę kumulacyjno-odłamkową. W pociski te mogą być uzbrajane śmigłowce.



04:28 Rosjanie informują o zbombardowaniu ukraińskich sił w rejonie przygranicznym obwodu kurskiego

Ukraińcy mieli zostać zaatakowani przez rosyjskie bombowce taktyczne Su-34 – informuje Ministerstwo Obrony Rosji.



04:26 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 925 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 925 dniu wojny PAP

04:25 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: