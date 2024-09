Andrzej Duda o FSB i Tusku. Cezary Tomczyk: Skandaliczne słowa, powinien przeprosić

Prezydent Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nausėda wystąpili w czwartek na konferencji prasowej PAP/Karol Zienkiewicz

- Obawiam się, że panowie z ABW mieli świadomość, iż pokazują te akta nie komu innemu, tylko funkcjonariuszowi czy agentowi rosyjskich służb specjalnych, który był w naszym kraju oskarżony o szpiegostwo - oświadczył Andrzej Duda. - O ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB jeżeli chodzi o współpracę. To było za rządów pana premiera Donalda Tuska i pan premier Donald Tusk wyraził na to zgodę. Czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami Rzeczypospolitej pod rządami Donalda Tuska nadal była kontynuowana? Bo tak to wygląda - mówił.

Cezary Tomczyk o słowach Andrzeja Dudy: Skandaliczne

- Prezydent Duda jest informowany o wszystkich elementach, które dotyczą polskich służb specjalnych, dlatego że jest na rozdzielniku, podobnie jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Duda brał - on i BBN - w sposób szczegółowy udział w wymianie Rubcowa i nawet prezydent Biden dziękował Polsce - powiedział Cezary Tomczyk, pytany w Radiu Zet o komentarz.

- Nie wyobrażam sobie, żeby w normalnym kraju prezydent mógł używać takich słów względem premiera – dodał. - To, co powiedział prezydent Andrzej Duda, jest nie tylko poniżej godności Andrzeja Dudy, to przede wszystkim poniżej godności urzędu prezydenta Rzeczypospolitej – ocenił. - Jeżeli prezydent Rzeczypospolitej na konferencji z prezydentem Litwy zarzuca swojemu premierowi i służbom specjalnym jakieś nieuprawnione kontakty, to bardzo źle świadczy o sobie i o swoim kraju – i chciałbym, żeby pan prezydent Duda z tych słów się po prostu wycofał - oświadczył wiceszef MON.

Cezary Tomczyk wyraził opinię, że prezydent Duda powinien przeprosić "przede wszystkim służby specjalne, dlatego że jest prezydentem Rzeczypospolitej i ma ogromny wpływ na to, jak wyglądają służby specjalne w Polsce". Według posła PO, "przeholował" to "chyba najdelikatniejsze sformułowanie, którego można użyć wobec prezydenta Dudy". - To są słowa, które nigdy nie powinny paść, słowa skandaliczne, za które prezydent Andrzej Duda powinien przeprosić - powiedział Tomczyk.