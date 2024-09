Prok. Nowak przyznaje, że „przy planowaniu i wydawaniu zgody prokurator nie wiedział o uchyleniu tymczasowego aresztowania, które nastąpiło 31 lipca”. Decyzja o wypuszczeniu go z aresztu, by mógł wziąć udział w wymianie szpiegów, zapadła, jak ujawniła „Rz”, poza prowadzącym śledztwo. Czy gdyby prokuratora o tym poinformowano, akt by mu nie udostępniono?

– On poleciał z kompletem wiedzy, którą mu udostępniliśmy. Jest duże ryzyko, że zbyt dużą – ocenia oficer ABW.

Śledztwo przeciwko szpiegowi było kosztowane dla prokuratury – wydano blisko ćwierć miliona złotych na wynagrodzenie wszystkich tłumaczy przysięgłych – na rosyjski, polski i hiszpański.

Rubcow/Gonzalez nie zna tylko samego aktu oskarżenia, który powstał dwa tygodnie po tym, jak opuścił on Polskę. Sąd zlecił tłumaczenie go na język hiszpański (ma 84 strony plus część niejawną) – zostanie mu wysłany na adres zamieszkania w Polsce, gdzie przez ostatnie trzy lata mieszkał z polską dziennikarką Magdaleną Ch. Wraz z wezwaniem go do składania wniosków dowodowych w terminie siedmiu dni.

SSO Lucyna Oleszek, prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu, gdzie ma się toczyć proces Rubcowa (tam został bowiem zatrzymany 2,5 roku temu, gdy relacjonował sytuację na granicy polsko-ukraińskiej po agresji Rosji na Polskę – przyp. aut.), odmówiła udostępnienia jawnej części aktu oskarżenia „Rzeczpospolitej”, tłumacząc to „ważnym interesem państwa, który powinien pozostać w tajemnicy”. Z odpowiedzi prezes Oleszek dla „Rz” wynika, że proces przeciwko niemu może ruszyć nawet pod jego nieobecność, a więc zaocznie. Wystarczy, że np. oświadczy, że nie weźmie udziału w rozprawie, „sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału”.