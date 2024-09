Rosjanie rozstrzelali poddających się Ukraińców? Wstrząsające nagranie

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 925 dniu wojny PAP

Rosjanie zabili 62 poddających się żołnierzy Ukrainy?

Prokuratura Generalna Ukrainy podała, że prowadzi dochodzenie w sprawie 28 takich incydentów, do których doszło od początku wojny, trwającej od lutego 2022 r. - poinformowało CNN. W tekście czytamy, że chodzi o 62 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prokurator generalny Ukrainy uważa domniemane zabójstwa za zbrodnie wojenne i część świadomej polityki Kremla. - Jeśli jeńcy wojenni się poddają, jeśli pokażą, że się poddają, jeśli nie mają broni w ręku, to egzekucja jest zbrodnią wojenną - powiedział CNN Andrij Kostin. Dodał, że do tego typu zbrodni wojennych dochodziło w różnych częściach Ukrainy, co daje powody do twierdzenia - przekonywał - że sprawa może zostać określona jako zbrodnia przeciwko ludzkości.

Walki w rejonie Pokrowska

W ostatnim czasie wojska rosyjskie poczyniły postępy na kierunku pokrowskim, mimo ukraińskich zdobyczy w obwodzie kurskim, podsycających nadzieję Kijowa, że Kreml będzie musiał wycofać część wojsk z Donbasu i wysłać żołnierzy do Rosji. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski przyznał w wywiadzie dla CNN, że Ukraina jest pod ogromną presją w rejonie Pokrowska. Powiedział jednocześnie, że Ukraińcy zdołali powstrzymać rosyjskie postępy w tym regionie. - W ciągu ostatnich sześciu dni na kierunku pokrowskim wróg nie posunął się ani o metr do przodu. Inaczej mówiąc, nasza strategia działa - oznajmił.