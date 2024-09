Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 926 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy rosyjskie drony-kamikadze znów atakowały Lwów.

Minął miesiąc, odkąd Ukraina rozpoczęła ofensywę w obwodzie kurskim. Działania rajdowe Sił Zbrojnych Ukrainy na tym kierunku trwają od 6 sierpnia. Ukraińskie dowództwo podawało, że Ukraińcy kontrolują 1,3 tys. km2 terytorium Rosji oraz sto osad, w tym miasto Sudża. Według tego źródła, do ukraińskiej niewoli dostało się ponad 600 rosyjskich żołnierzy.



Reklama

Ukraińcy zniszczyli m.in. mosty na rzece Sejm oraz tworzone przez rosyjskie wojska inżynieryjne przeprawy pontonowe w tym rejonie. Przebieg działań zbrojnych wskazywał, że Rosjanie nie spodziewali się ataku i zostali zaskoczeni.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Władimir Putin: Mam wrażenie, że Ukrainą rządzą kosmici Wojsko rosyjskie bardzo szybko przejmuje kontrolę nad kolejnymi terenami, a Siły Zbrojne Ukrainy ponoszą bardzo duże straty - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin. Na forum we Władywostoku dodał, iż miewa wrażenie, że Ukrainą rządzą osoby z innej planety.

Dlaczego Ukraina zaatakowała w obwodzie kurskim? Gen. Syrski podał powody ofensywy

Do działań w obwodzie kurskim w swym pierwszym od czasu objęcia funkcji wywiadzie telewizyjnym odniósł się w rozmowie z CNN generał Ołeksandr Syrski, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Ocenił, że operacja w obwodzie kurskim to sukces Ukrainy. - Zmniejszyliśmy zagrożenie ofensywą wroga. Uniemożliwiliśmy mu działanie. Przenieśliśmy walkę na terytorium wroga, aby (wróg - red.) mógł poczuć to, co my czujemy każdego dnia - powiedział.