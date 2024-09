- Ja rozumiem słowa pana prezydenta jako pytanie. To był tryb pytający. Pytanie skierowane do rządu, do prezesa Rady Ministrów o intencję jaka stała za udostępnieniem akt sprawy oficerowi GRU – odparł.



- To pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów. Nie do prokuratora, nie do prokuratora krajowego tylko do tego, kto ponosi ciężar polityczny takiej decyzji – dodał. - To była sytuacja w której w trakcie wizyty zagranicznej prezydenta Nausedy padło pytanie z sali. Prezydent zadał pytanie o intencje. Bo, w drugą stronę, informacja, że w tych aktach nie było nic ważnego, wydaje się daleko niewystarczająca - zaznaczył.



Ten człowiek, uzyskując dostęp do akt, uzyskuje prostą rzecz: widzi, przed zatrzymaniem, jaki materiał został zgromadzony. Np. SMS-y które wysyłał, bo to on wysyłał, widzi billingi, widzi zapisy rozmów z komunikatorów. Albo tego nie widzi Jacek Siewiera, szef BBN

Czego Paweł Rubcow mógł dowiedzieć się z akt śledztwa w swojej sprawie?

Siewiera mówił następnie co może znajdować się w takich aktach sprawy.



- Mówię hipotetycznie, bo akta są niejawne. Każdy z nas musi mieć świadomość, że był to wysoko postawiony oficer GRU, który stał za ogromną siatką (...) aktywów, za całą serią operacji przeprowadzonych przez FSB. Ten człowiek, uzyskując dostęp do akt, uzyskuje prostą rzecz: widzi, przed zatrzymaniem, jaki materiał został zgromadzony. Np. SMS-y które wysyłał, bo to on wysyłał, widzi billingi, widzi zapisy rozmów z komunikatorów. Albo tego nie widzi. Wracając do Moskwy taki oficer melduje się u swojego szefa, admirała (Igora) Kostiukowa i melduje: panie generale, Polacy zebrali informacje z SMS-ów i billingów, ale nie z komunikatora Signal. Polacy nie mają dostępu do oprogramowania szpiegowskiego które pozwala inwigilować Signal. Zalecić wszystkim oficerom działającym na terenie Rzeczpospolitej, aby używali takiego komunikatora – wyjaśnił. - Oficer tego typu akty traktuje jako źródło niezwykłej wiedzy – dodał.



Na uwagę, że jest publiczną wiedzą, iż Polska nie ma już licencji na oprogramowanie Pegasus i nie może inwigilować szyfrowanego komunikatora, jakim jest Signal, Siewiera odparł, że „nie może wyprowadzać z błędu w tej sprawie”. Dopytywany dodał, że Polska rzeczywiście nie ma dostępu do Pegasusa, ale z jego wypowiedzi wynikało, że służby mogą mieć dostęp do innego oprogramowania tego typu.