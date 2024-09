Władimir Putin: Mam wrażenie, że Ukrainą rządzą kosmici

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 925 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 4 na 5 września Ukraina była celem ataku rosyjskich dronów-kamikadze.

Od wtorku na terenie Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego we Władywostoku trwa kolejne Wschodnie Forum Ekonomiczne, na które przybył m.in. premier Malezji Anwar Ibrahim. W czwartek na sesji plenarnej głos zabrał prezydent Rosji Władimir Putin. Rosyjski przywódca mówił m.in. na temat inwazji Rosji na Ukrainę, której Kreml konsekwentnie nie nazywa wojną, lecz "specjalną operacją wojskową".

Reklama

Putin o Siłach Zbrojnych Ukrainy: Nie odniosły sukcesu

Putin odniósł się m.in. do rozpoczętej 6 sierpnia ofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie kurskim. - Celem wroga było zdenerwowanie nas, przeniesienie wojsk z jednego obszaru do drugiego i powstrzymanie naszej ofensywy w kluczowych obszarach, przede wszystkim w Donbasie, którego wyzwolenie jest naszym głównym celem. Udało się czy nie? Nie, wróg nie odniósł sukcesu. Nasze siły zbrojne ustabilizowały sytuację i zaczęły stopniowo wypierać wroga z terytoriów przygranicznych - mówił prezydent Rosji. Przekonywał, że Siły Zbrojne Ukrainy ponoszą bardzo duże straty oraz że Rosjanie przyspieszają ofensywę. Dodał, że w perspektywie straty wojsk ukraińskich mogą doprowadzić do utraty ich skuteczności bojowej, co - zaznaczył - jest celem Rosji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wołodymyr Zełenski jedzie do Niemiec prosić o broń Ukraiński prezydent weźmie w piątek udział w spotkaniu tzw. Grupy Ramstein w Niemczech - pisze "Der Spiegel". Chodzi o grupę ok. 50 państw, na czele z USA, które udzielają pomocy wojskowej Ukrainie.

– Jednym z zadań wroga było zasianie w nas paniki, wstrząśnięcie wewnętrzną sytuacją polityczną w Rosji, wprowadzenie niepewności w naszych działaniach i tak dalej. Do czego to doprowadziło? Do czegoś przeciwnego, do konsolidacji społeczeństwa, jak to zawsze ma miejsce w takich przypadkach w Rosji – powiedział Putin. Dodał, że "świętym obowiązkiem" rosyjskich wojsk jest wyrzucenie wroga z rosyjskich terenów. Zapewniał, że w Rosji wzrosła liczba osób podpisujących kontrakty z wojskiem.