Synowie Putina żyją w odosobnieniu. Ujawniono zaskakujące informacje o ich życiu

Wyłonieni w trakcie rekrutacji nauczyciele mają podpisywać specjalne umowy, w których określa się ich mianem „tłumaczy” i zgodnie z którymi nie mogą opuszczać terenu ośrodka w Wałdaju. Nie kontaktują się bezpośrednio z rodzicami chłopców, a przede wszystkim z podającą się za ich matkę Oksaną Fediną. Wynagrodzenie otrzymują poprzez Moje Centrum Medyczne – zaufaną sieć klinik medycznych Putina. To zaś nie należy do najniższych. Według ogłoszenia o pracę, które ukazało się na stronie wspomnianej agencji English Nanny, a na które powołuje się Centrum Dossier, nauczyciel synów Putina na początku 2024 roku mógł liczyć na pensję 7700 euro miesięcznie. Od 2020 roku dla chłopców miało być zatrudnionych co najmniej 10 zagranicznych nauczycieli.

Wcześniejsze doniesienia mediów o synach Putina

Informacje o partnerce Putina, Alinie Kabajewej, a także o ich synach, ujawnione przez Centrum Dossier nie są pierwszymi tego typu. Już w 2008 roku nieoficjalne informacje o związku Putina i byłej gimnastyczki podała gazeta „Moskowskij Korriespondent”. Wkrótce po publikacji została jednak zamknięta. Z kolei w maju 2022 roku o synach prezydenta Rosji donosiła szwajcarska gazeta „SonntagsZeitung”, podając lata i miejsca ich urodzenia.

Czy Władimir Putin zareaguje na tekst o swoich synach?

Materiał śledczy opublikowany przez Centrum Dossier nie został do tej pory skomentowany przez Kreml. Władimir Putin nigdy publicznie nie przyznał, że ma synów. Nigdy też nie potwierdził swojego związku z Aliną Kabajewą.

Prezydent Rosji jest ojcem dwóch dorosłych obecnie córek – Marii Woroncowej i Kateriny Tichonowej. Ich matką jest jego była żona Ludmiła z domu Szkrebniewa, z którą byli małżeństwem w latach 1983-2013.