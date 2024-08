05:39 Joe Biden jest na bieżąco informowany o działaniach ukraińskiej armii w obwodzie kurskim

Amerykańska administracja nie zna jednak dokładnego celu ukraińskiej operacji — wynika z informacji przekazywanych przez jej przedstawicieli.



05:12 111 potyczek na froncie w ciągu doby

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu doby Rosjanie przeprowadzili jeden atak rakietowy, 63 ataki powietrzne, 489 ataków przy użyciu dronów, a także ostrzelali ukraińskie pozycje 2 760 razy przy użyciu artylerii.



04:39 Przed północą w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny

Alarm miał związek z groźbą ataku rosyjskich dronów. Niedługo po północy alarm został odwołany.



04:36 Minister obrony Litwy: Rosja przerzuca jednostki z obwodu królewieckiego do obwodu kurskiego

Laurynas Kasčiūnas, minister obrony Litwy, w czasie rozmowy z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, miał przekazać mu, że Rosjanie przerzucają jednostki z obwodu królewieckiego do zaatakowanego przez Ukraińców obwodu kurskiego. - Niech pan pozwoli wyrazić mi szacunek w związku z waszymi działaniami, waszymi ruchami na północy — powiedział Kasčiūnas. Minister obrony Litwy wyraził też przekonanie, że Zachód powinien wyrazić zgodę na używanie przez Ukrainę pocisków precyzyjnych dalekiego zasięgu do rażenia celów w głębi Rosji. Litwa ma obecnie przekonywać sojuszników, by wyrazili taką zgodę.



04:30 15 lat więzienia dla współpracownika rosyjskiego wywiadu, który wskazywał Rosjanom cele w rejonie pokrowskim

SBU informuje o skazaniu przez sąd na więzienie i konfiskatę mienia rosyjskiego agenta, który wskazywał Rosjanom cele na pokrowskim odcinku frontu (rejon doniecki). Skazany to mieszkaniec obwodu donieckiego, który został pozyskany do współpracy przez FSB za pośrednictwem internetu. Mężczyzna miał przekazywać Rosjanom dane geolokalizacyjne ukraińskich sztabów i umocnień, a także wskazywał pozycje ogniowe ukraińskiej artylerii i miejsca bazowania pojazdów opancerzonych. Mężczyzna został zatrzymany w styczniu tego roku.



04:27 Nad obwodem woroneskim strącona została w nocy "duża liczba dronów"

Takie informacje przekazuje gubernator obwodu woroneskiego, Aleksandr Gusiew. Szczątki spadających dronów miały uszkodzić budynki mieszkalne, wywołały też pożar, który jednak miał zostać opanowany.



04:26 Nad obwodem kurskim strącone zostały w nocy cztery ukraińskie rakiety

Informacje takie przekazuje na swoim kanale w serwisie Telegram p.o. gubernatora obwodu Aleksiej Smirnow. Pociski miały zostać strącone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.



04:22 Ministerstwo Obrony Rosji informuje o ataku rosyjskiego lotnictwa na ukraińskie jednostki w obwodzie kurskim

Ataku miały dokonać wielozadaniowe bombowce taktyczne Su-34. Rosyjski resort obrony podaje, że po otrzymaniu od sił rozpoznania informacji, że cele ataku zostały trafione, bombowce wróciły na lotnisko.



04:20 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 902. dniu wojny

