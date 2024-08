Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 903 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 13 na 14 sierpnia duża liczba ukraińskich dronów atakowała obwód woroneski w Rosji.

Od 6 sierpnia w obwodzie kurskim trwa zakrojona na dużą skalę ofensywa wojsk ukraińskich. Ukraińcy wdarli się na ok. 30 km w głąb rosyjskiego obwodu i zajęli ponad 70 miejscowości — wynika z meldunku głównodowodzącego ukraińskiej armii, gen. Ołeksandra Syrskiego.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 902. dniu wojny PAP

Cele operacji nie są do końca znane. Władimir Putin stwierdził, że ma ona na celu poprawę sytuacji negocjacyjnej przed rozpoczęciem rozmów pokojowych. Ukraińcy — zdaniem Putina — chcą też zahamować ukraińską ofensywę w obwodzie donieckim.



Skąd Rosjanie przerzucają jednostki do obrony obwodu kurskiego?

ISW w swojej najnowszej analizie pisze, że rosyjskie źródła wskazują, iż do obwodu kurskiego trafiły elementy Brygady „Piatnaszka”, która brała wcześniej udział w walkach w rejonie Donbasu oraz jednostki ochotników z tego regionu. Think tank z USA podkreśla, że wcześniej jednostki te walczyły m.in. w rejonie Czasiw Jaru, Toreśka i Pokrowska, gdzie trwa rosyjska ofensywa, co oznaczałoby, że Rosjanie musieli przerzucić część sił zaangażowanych w walki w Donbasie do obrony zaatakowanego obwodu.