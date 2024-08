Ukraińskie drony atakowały w nocy miejscowości w obwodzie biełgorodzkim

Gładkow informował nad ranem, że w nocy ukraińskie drony atakowały dwie miejscowości w obwodzie biełgorodzkim.



W Szebekino drony miały zaatakować budynek mieszkalny, doprowadzając do jego uszkodzenia. Z kolei we wsi Ustinka po ataku drona doszło do pożaru na terenie jednego z gospodarstw.