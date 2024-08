Ze związanego z rosyjskimi służbami kanału w Telegramie WCzK-OGPU (rozpowszechniane tam informacje często się potwierdzają) wynika, że dwa tygodnie przed ukraińską ofensywą był informowany przez swoich podwładnych o przygotowaniach armii ukraińskiej do ofensywy na obwód kurski. W odpowiedzi na to Gierasimow poprosił, by „nie siać paniki” i „nie wierzyć dezinformacji przeciwnika”. Na dodatek niedawno miał przerzucić doświadczone siły z granicy z Ukrainą w obwodzie kurskim do wzmocnienia sił uderzających na ukraiński obwód charkowski.

Dlaczego zawiodła obrona granicy Rosji? Kreml wskaże winnych

Czy to oznacza, że czystki, które niedawno dotknęły resort obrony (za kratkami kilku wiceministrów i szefów ważnych departamentów) dotrą również do sztabu generalnego rosyjskiej armii?

– Nie mogę nic powiedzieć. Nikt nie wie, co się dzieje w ścisłym gronie ludzi zarządzających państwem. Myślę, że będzie ciąg dalszy porachunków w resorcie obrony. Bo, jak się okazuje, jedną z przyczyn obecnej sytuacji było to, że żołnierze byli słabo uzbrojeni. Prawie nie mieli dronów i środków walki radioelektronicznej. To wielki błąd, przecież mieli mnóstwo czasu, by uzbroić te siły. Trudno powiedzieć, kto poniesie odpowiedzialność i czy w ogóle poniesie – mówi „Rzeczpospolitej” Siergiej Markow, znany prokremlowski politolog objęty sankcjami Zachodu za poparcie agresji wobec Ukrainy.

– Prawda jest taka, że granica jest słabo chroniona i to musi się zmienić – dodał. Przekonywał, że obecna ofensywa Ukrainy „nie doprowadzi do rozłamu wewnątrz elit rosyjskich”.

– Nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Mamy wojnę – stwierdził Markow.