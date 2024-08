Generał zauważył, że Ukraina „powiększa jeszcze te obszary, które ma pod swoją kontrolą”, korzystając z nie więcej niż 10 tys. żołnierzy, choć w rosyjskiej propagandzie „to urosło już nawet do 300 tys. żołnierzy i do tego, że są to siły NATO”. – Wynika to z tego, że oni nie potrafią sobie wyobrazić, że ta „niezwyciężona armia rosyjska” tak naprawdę nie chroni ich własnego terytorium – tłumaczył.

Ofensywa Ukrainy na obwód kurski w Rosji. Gen. Roman Polko: To tylko zwrot zaczepny

Według emerytowanego wojskowego „Ukraińcy oczywiście nie będą opuszczać tego terytorium dopóki nie osiągną do końca swoich celów, a pewnie odbijanie tego terenu to nie będzie dla Rosjan teraz sprawą łatwą”. – Kluczowe jest pytanie, czy Rosja będzie uderzać w równie barbarzyński sposób jak atakuje ukraińskie miejscowości, czyli – krótko mówiąc – pozostawiając po sobie ruiny i gruzowiska. Zapewne to też może być jakiś element ich taktyki, który przy okazji jest wygrywany przez Ukrainę – komentował.



Dopytywany o cel ukraińskiej operacji Polko stwierdził, że nie jest nim próba zajęcia lepszej pozycji negocjacyjnej przed ewentualnymi rozmowami o rozejmie, ponieważ Kijów w tej chwili nie wierzy w skuteczność takiego porozumienia. – Nie sądzę, aby to był ten kierunek, ale z pewnością jest to sposób na przejęcie inicjatywy. Jest to też metoda pokazania Zachodowi, że to nie jest beznadziejna wojna i że Ukraina po prostu potrzebuje czasu, wsparcia logistycznego i jest w stanie tak naprawdę się obronić. Trudno bowiem mówić o zwycięstwie Ukrainy, kiedy w istocie walczy tylko o swoje własne terytoria – mówił.

Zdaniem generała ofensywa na obwód kurski „jest po prostu zasadą realizacji sztuki wojennej, o której pisał Sun Zi (w swojej „Sztuce wojennej” – red.): »szukaj przewagi tam, gdzie jej nie ma przeciwnik, uzyskaj element zaskoczenia, uderzaj tam, gdzie wróg się ciebie nie spodziewa«. – Dotychczas wydawało się, że w tej wojnie wszystko jest przewidywalne, a okazuje się jednak, że nie jest. Rosjanie zaspali, nie przygotowali się i zostali zaskoczeni – ocenił gen. Roman Polko, wskazując, że obecnie „inicjatywa jest po stronie ukraińskiej, ale jest to tylko zwrot zaczepny”, ponieważ „przygotowanie prawdziwej ofensywy wymaga dużo większego jeszcze nakładu inwestycji”.