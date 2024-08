W maju Biden wyraził zgodę na to, by Ukraińcy używali dostarczonej im przez USA broni do rażenia celów w Rosji pod warunkiem, że są to cele związane z prowadzeniem przez Rosjan ofensywy w obwodzie charkowskim. USA nie zgodziły się, by Ukraina używała amerykańskich pocisków precyzyjnych dalekiego zasięgu ATACMS do ataków na zaplecze frontu w obwodzie kurskim.



W kontekście ofensywy w obwodzie kurskim Biały Dom podkreślał, że Ukraińcy nie informowali o niej strony amerykańskiej z wyprzedzeniem. Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre zapewniała, że USA nie są zaangażowane w żaden sposób w ukraińską operację na terytorium Rosji. - Nie mamy z tym nic wspólnego - zapewniała dziennikarzy.



Amerykanie przyznają, że nie znają celów ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim

Przedstawiciele władz USA przekonują, że dopiero w przyszłości poznamy cele, jakie Ukraina chce zrealizować przez operację w obwodzie kurskim. - Próbujemy ustalić co dokładnie robią i jaki jest ich cel, ale to nadal nie jest w 100 proc. jasne — przyznał przedstawiciel administracji USA cytowany przez agencję Reutera.



Prezydent Rosji, Władimir Putin, wyraził przekonanie, że operacja ma poprawić pozycję negocjacyjną Ukrainy przed ewentualnymi rozmowami o wstrzymaniu walk i opóźnić ofensywę rosyjskiej armii w Donbasie.



Ukraińcy podają, że kontrolują 74 miejscowości w obwodzie kurskim i nadal nacierają. W ciągu doby mieli przesunąć się o ok. 1-3 km w głąb Rosji. Rosjanie podają, że ukraińskie natarcie zostało zatrzymane ok. 26-28 km od granicy Rosji z Ukrainą.