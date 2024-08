Minister obrony Litwy dziękuje Wołodymyrowi Zełenskiemu za „demilitaryzację Królewca"

- Widzimy, jak oni (Rosjanie) przerzucają swoje jednostki w rejon Kurska. Mówiłem Litwinom: spójrzcie jak Ukraińcy walczą za was, i z powodu ich walki, Rosja musi wycofać swoje jednostki z Królewca. Nazywamy to nawet „demilitaryzacją” Królewca, i dzieje się to dzięki odwadze waszej armii, dzięki waszym decyzjom — powiedział litewski minister.



Z informacji przekazywanych we wtorek przez głównodowodzącego ukraińską armią gen. Ołeksandra Syrskiego wynika, że Ukraina kontroluje 74 miejscowości w obwodzie kurskim, a jej operacja na terenie Rosji „przebiega zgodnie z planem”.