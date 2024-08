05:09 Rosyjskie myśliwce Su-35 pojawiły się nad Morzem Czarnym

Ministerstwo Obrony Rosji informuje o patrolu rosyjskich wielozadaniowych myśliwców Su-35 nad neutralnymi wodami Morza Czarnego, w rejonie odpowiedzialności Zgrupowania Wojsk Południe.



04:39 W Stambule rozpoczyna się budowa drugiej korwety dla ukraińskiej Marynarki Wojennej

Korweta rakietowa typu Ada będzie nosić imię hetmana Iwana Wyhowskiego. Pierwsza korweta rakietowa typu Ada dla ukraińskiej Marynarki Wojennej nosi imię Iwana Mazepy.



04:36 Ukraińska armia otrzymała sześć nowych samochodów typu SUV od mieszkańców obwodu zaporoskiego

Informację o przekazaniu samochodów podał gubernator obwodu, Iwan Fedorow.



04:35 Nad ranem ukraińskie Siły Powietrzne alarmowały o aktywności rosyjskiego lotnictwa taktycznego

Rosyjskie lotnictwo miało być aktywne w rejonie południowego wschodu Ukrainy.



04:32 Dowódca ukraińskiej Gwardii Narodowej odwiedził ukraińskich żołnierzy szkolących się w Niemczech

O wizycie gen. Ołeksandra Piwnenki w Niemczech informuje Gwardia Narodowa na swoim profilu na Facebooku.



04:31 Przed północą na wjazd na okupowany Krym przez Most Krymski czekało ponad 600 samochodów

O kolejce przed wjazdem na most, w której trzeba było czekać ok. dwóch godzin, pisze kanał monitorujący sytuację na podjazdach do Mostu Krymskiego.



04:28 W nocy doszło do ataku powietrznego na okupowany Sewastopol

Szef władz okupacyjnych miasta, Michaił Razwożajew, pisze o strąceniu kilku celów powietrznych w rejonie miasta. „Zgodnie z wstępnymi informacjami ponad cztery cele powietrzne zostały zestrzelone” - napisał w serwisie Telegram. Razwożajew pisze też, że szczątki strąconej nad Sewastopolem rakiety uszkodziły linię wysokiego napięcia. Na miasto spadły też szczątki drona. Na razie nie ma informacji o ofiarach.



04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 890 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 890 dniu wojny PAP

04:25 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: