Zdaniem przedstawiciela Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Jewhena Jerina, Ukraina mogłaby wykorzystać morskie drony Magura do ataku na Most Kerczeński. Jednak — jego zdaniem — będzie to „rozwiązanie złożone”, bo taki atak nie ograniczyłby się do użycia samych dronów morskich. Jednocześnie trwają prace nad udoskonaleniem ukraińskich dronów powierzchniowych.

Ataki na Most Kerczeński

Most Kerczeński, który — jak podkreślały media — jest „oczkiem w głowie” Władimira Putina, który osobiście otwierał go 15 maja 2018 roku.

8 października na Moście Krymskim doszło do wybuchu i pożaru. Dwa dni później Siergiej Aksjonow, gubernator Krymu z nadania Moskwy, przekonywał na antenie rosyjskiej telewizji, że "wszelkie prace remontowe na moście powinny zakończyć się w ciągu miesiąca lub półtora". Jednak ruch samochodowy został tam przywrócony dopiero w lutym 2023 roku.

17 lipca 2023 roku o świcie doszło do kolejnego ataku na most Krymski, w wyniku którego uszkodzone zostały filary mostu oraz przylegające do nich przęsło, które osunęło się do wody. Uszkodzenia dotknęły tylko jedną z dwóch jezdni części drogowej mostu, a przebiegająca równolegle linia kolejowa nie ucierpiała. W ciągu doby od uderzenia cywilny ruch samochodowy po moście Krymskim został wznowiony w trybie wahadłowym. Kijów oficjalnie nie przyznał się do ataku.