04:56 Ministerstwo Obrony Rosji informuje o zakończeniu dużych ćwiczeń rosyjskiej floty

Ćwiczenia odbywały się w rejonach odpowiedzialności Floty Północnej, Floty Pacyfiku, Floty Bałtyckiej, a także Flotylli Kaspijskiej. Jednostki biorące udział w ćwiczeniach mają obecnie wracać do swoich stałych baz.



04:45 Ukraińska Straż Graniczna publikuje nagrania z udanych ataków dronów na rosyjskie czołgi

Nagrania wykonano w obwodzie charkowskim.



04:41 Pięć osób z Odessy podejrzanych o pomoc w nielegalnym opuszczaniu Ukrainy

Ukraińskie Biuro Antykorupcyjne i prokuratura poinformowały pięć osób z Odessy o podejrzeniach w związku z procederem pomocy w nielegalnym opuszczaniu Ukrainy przez mężczyzn w wieku poborowym. Podejrzani o takie działania są: prawnik, jego asystent, osoba pełniąca rolę pośrednika i dwoje pracowników sądu. Grupa miała — za 1,5 do 3,5 tys. dolarów — pomagać w uzyskaniu decyzji sądu ws. powierzenia opieki nad dzieckiem ojcu, co jest podstawą do uniknięcia mobilizacji oraz uzyskania zgody na wyjazd z dzieckiem za granicę.



04:39 W nocy w Kijowie dwukrotnie ogłaszany był alarm powietrzny

W rejonie ukraińskiej stolicy, w związku z atakiem rosyjskich dronów, aktywna była obrona przeciwlotnicza.



04:35 Straż Graniczna Ukrainy publikuje nagrania z ataków dronów

Celem ataków było m.in. stanowisko operatorów rosyjskich dronów, a także dwie haubice Hiacynt-B i działo przeciwpancerne MT-12.



04:32 Obrońcy praw człowieka alarmują: na okupowanej Ukrainie nie można pochować człowieka bez rosyjskiego paszportu

Organizacja zajmująca się obroną praw człowieka informuje, że w okupowanych częściach Ukrainy monopol na organizowanie pogrzebów ma rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe „Rytuał”, które podpisuje umowy jedynie z osobami posiadającymi paszport Federacji Rosyjskiej.



04:27 Zakaz eksportu benzyny z Rosji przedłużony do 31 sierpnia

Rosja wprowadziła tymczasowy zakaz eksportu benzyny z kraju 1 marca — zakaz nie obejmuje eksportu realizowanego na mocy międzyrządowych porozumień międzynarodowych, w tym z państwami należącymi do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, wywozu benzyny przez obywateli na użytek własny, a także benzyny eksportowanej w ramach międzynarodowej pomocy humanitarnej. Ponadto od września do października eksport benzyny z Rosji ma być ograniczony.



04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 889 dniu wojny

