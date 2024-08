W ramach przeprowadzonej w czwartek w Ankarze wymiany 10 więźniów, w tym dwóch nieletnich, zostało przeniesionych do Rosji, 13 do Niemiec, a trzech do Stanów Zjednoczonych.

W wymianie uczestniczyły również Polska, Słowenia, Norwegia i Białoruś.

Czytaj więcej Świat Wielka wymiana więźniów. Zachód uwalnia rosyjskich szpiegów. Na liście jedno nazwisko z Polski Turecki wywiad przeprowadził największą w ostatnim czasie operację wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją, w której wzięło udział 26 osób z więzień z siedmiu różnych krajów. Na liście jest jedno nazwisko z Polski - hiszpański dziennikarz rosyjskiego pochodzenia Pablo Gonzalez (Paweł Rubcow), który został zatrzymany w Polsce pod zarzutem szpiegostwa w lutym 2022 roku.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzonej wymiany pojawiło się na stronie Białego Domu.

„Dziś trzech amerykańskich obywateli i jeden posiadacz zielonej karty, którzy byli niesprawiedliwie więzieni w Rosji, wreszcie wracają do domu: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Ałsu Kurmaszewa i Władimir Kara-Murza” - przekazała prezydent Joe Biden.