Wojna kontynuacyjna 1941-1944

22 czerwca 1941 r. III Rzesza w ramach operacji Barbarossa rozpoczęła inwazję na ZSRR. Trzy dni później rozpoczęła się tzw. wojna kontynuacyjna, czyli wojna między ZSRR a Finlandią, która trwała do września 1944 r. Działania wojenne rozpoczęły się od sowieckich nalotów na Finlandię. W odpowiedzi Finowie wypowiedzieli ZSRR wojnę, licząc, że odzyskają wcześniej utraconą ziemię. W listopadzie 1941 r. Finlandia przystąpiła do paktu antykominternowskiego, udostępniła także III Rzeszy północną część swego terytorium, skąd Niemcy rozpoczęli ofensywę w kierunku Murmańska.

Ofensywa wojsk fińskich w kierunku Leningradu została zatrzymana we wrześniu, we wschodniej Karelii - w grudniu. Finowie dotarli do jeziora Onega i rzeki Świr, a następnie front ustabilizował się do czerwca 1944 r. Wyzwolone ziemie przyłączono ponownie do Finlandii, na terenie należącym przed wojną zimową do ZSRR ustanowiono fińskie władze okupacyjne. W 1944 r. Finlandia została zmuszona do podpisania rozejmu, a w 1947 r. podpisano traktat paryski, potwierdzający zdobycze terytorialne ZSRR z 1940 r.

Czytaj więcej Historia Carl Gustaf Mannerheim: Bohater, który uratował swój kraj 4 czerwca 2017 r. minęła 150. rocznica urodzin Carla Gustafa Emila Mannerheima, marszałka i prezydenta Finlandii, bohatera narodowego, który uchronił swój kraj przed koszmarem sowieckiej okupacji.

Co Rosjanie zarzucają Finom?

Według depeszy TASS, pod okupacją fińską w latach 1941-1944 znajdowały się dwie trzecie najbardziej rozwiniętej gospodarczo części Karelii. "W okresie okupacji fińskiej na terenie republiki utworzono ponad 100 obozów koncentracyjnych i obozów pracy dla ludności cywilnej i radzieckich jeńców wojennych. Pod koniec 1941 r. przebywało w nich ponad 20 tys. osób, a w kwietniu 1942 r. ich liczba osiągnęła prawie 24 tys. Łączna liczba więźniów przetrzymywanych w obozach koncentracyjnych wahała się od 15 do 18 tys. osób, co stanowiło około 20 proc. ogółu ludności pod okupacją" - podała agencja. Według strony rosyjskiej, w obozach w Pietrozawodsku zginęło ponad 7 tys. więźniów, a w fińskich i niemieckich obozach zmarło ponad 18 tys. radzieckich jeńców.