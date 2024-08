07:30 Rosja utrzymuje jeden lotniskowiec z pociskami Kalibr na Morzu Czarnym

Ukraińska marynarka wojenna informuje, że w sobotę na Morzu Czarnym przebywał jeden rosyjski okręt, który może atakować cele pociskami Kalibr.

06:57 ISW: Rosja zatrzymała dowódcę wojskowego w związku z niepowodzeniami na froncie

2 sierpnia rosyjskie władze aresztowały pułkownika Dmitrija Peszkowa, byłego zastępcę dowódcy 144 Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej 20 Gwardyjskiej Armii Ogólnokrajowej, pod zarzutem defraudacji racji żywnościowych. Został oskarżony o kradzież racji żywnościowych.

Według analityków ISW, aresztowanie Peszkowa jest prawdopodobnie częścią celowych działań Kremla mających na celu usunięcie wysokich rangą rosyjskich urzędników z rosyjskiego Ministerstwa Obrony, co może zostać wykorzystane do pośredniego ukarania dowódców za niepowodzenia ich jednostek lub do utrzymania lojalnych i posłusznych oficerów w rosyjskich siłach zbrojnych.

06:53 Nocne ataki Rosji z wykorzystaniem dronów

Ukraińskie systemy obrony powietrznej strąciły 24 z 29 dronów wysłanych w nocy przez Rosjan.

„W nocy 3 sierpnia 2024 r. wróg uderzył dwoma przeciwlotniczymi pociskami kierowanymi S-300 z okupowanego terytorium obwodu donieckiego, dwoma pociskami antyradarowymi Ch-31P z przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym, a także 29 bezzałogowymi samolotami szturmowymi” - przekazał dowódca sił powietrznych, gen. Mykoła Oleszczuk.

06:46 Eksplozje w Charkowie

Mer Charkowa Ihor Terehow poinformował w sobotę, że w mieście doszło do eksplozji. Zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach.

Jak informują ukraińskie media, przed wybuchami nie było słychać w mieście syren ostrzegawczych.

06:44 Podsumowanie piątkowych wydarzeń