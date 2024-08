Gershkovich, dziennikarz „The Wall Street Journal”, który spędził ponad rok w rosyjskim areszcie po zatrzymaniu go pod zarzutem szpiegostwa w czasie, gdy przygotowywał artykuł na temat działania Grupy Wagnera, odzyskał wolność w ramach największej od czasów zimnej wojny wymiany więźniów.



Dmitrij Pieskow zapewnia, że Kreml rozważy każdą prośbę o wywiad z Władimirem Putinem

Za uwolnienie Gershkovicha Niemcy wypuścili m.in. rosyjskiego mordercę, Wadima Krasikowa, który odsiadywał wyrok dożywotniego więzienia za zabójstwo byłego czeczeńskiego bojownika, obywatela Gruzji w centrum Berlina. Gershkovich wrócił już do USA i został powitany na lotnisku w bazie wojskowej Andrews przez Joe Bidena i Kamalę Harris.



Pieskowa, w czasie konferencji prasowej spytano czy Putin mógłby teraz udzielić wywiadu Gershkovichowi.



Jedynym amerykańskim dziennikarzem, któremu Putin udzielił wywiadu od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, był Tucker Carlson

- Każde zagraniczne medium może, i wiele z nich to zrobiło, zwrócić się do prezydenta (Rosji) z prośbą o wywiad. Jeśli taka prośba wpłynie, rozważymy ją. Jeśli prezydent uzna, że potrzebne jest udzielenie wywiadu zagranicznemu medium, zrobi to — odparł Pieskow.