04:32 Kanclerz Austrii mówi, że ataki Ukraińców na cele w Rosji są "dopuszczalne"

Karl Nehammer w rozmowie ze szwajcarskim dziennikiem „Neue Zürcher Zeitung” stwierdził, że „zgodnie z prawem międzynarodowym” ataki Ukraińców na cele na terytorium Rosji są dopuszczalne, tym samym dystansując się od wypowiedzi swojej minister obrony, Klaudii Tanner, która stwierdziła, że takie ataki są „przekroczeniem czerwonej linii”. Nehammer mówił też, że UE „stoi po stronie Ukrainy (...) ponieważ Rosja nie może prowadzić wojny w Europie w celu zmiany granic”.



04:28 Przed sądem na Ukrainie stanie rosyjski żołnierz oskarżony o strzelanie do jeńca w obwodzie zaporoskim

Rosjanin miał strzelać do jeńca 6 stycznia, w czasie natarcia Rosjan na pozycje ukraińskiej armii w rejonie wsi Prijutne. Ukraiński żołnierz miał odłożyć broń i wyjść z okopu, z rękoma do góry — i wtedy został postrzelony przez Rosjanina. Żołnierz, który stanie przed sądem służył w szeregach rosyjskiej armii od listopada 2023 roku. Kontrakt z armią podpisał odsiadując wyrok za kradzież w kolonii karnej. Pod koniec stycznia 2024 roku dostał się do ukraińskiej niewoli.



04:25 70-latek ranny w czasie ataku dronów na obwód lwowski

O rannym poinformował mer Lwowa, Andrij Sadowy. Wcześniej Sadowy informował o aktywności obrony przeciwlotniczej w obwodzie w związku z atakiem dronów-kamikadze.



04:23 Saperzy usunęli 250-kilogramową bombę z podwórza jednego z domów w Konstantynówce

Nagranie z akcji saperów w obwodzie donieckim publikuje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.



04:20 W środę Władimir Putin oficjalnie rozpoczyna wizytę w Korei Północnej

Putin przybył już do Korei Północnej i został powitany przez przywódcę tego kraju, Kim Dzong Una. To pierwsza wizyta Putina w Pjongjangu od 24 lat. W czasie wizyty Putina w Korei Północnej podpisana ma zostać nowa Kompleksowa Umowa o Partnerstwie Strategicznym pomiędzy Koreą Północną a Rosją.



04:17 Kanada rozszerzyła sankcje wobec Rosji

MSZ Kanady poinformowało, że Kanada nałożyła sankcje na 13 rosyjskich urzędników i śledczych w związku ze śmiercią w kolonii karnej opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Sankcje mają dotyczyć „wysokiej rangi urzędników, pracowników rosyjskich agencji śledczych, policji i systemu penitencjarnego”. Sankcje obejmują zamrożenie aktywów objętych nimi osób oraz zakaz wjazdu do Kanady.



04:15 Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 846 dniu wojny:

