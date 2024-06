Black był oskarżony o kradzież i groźby pozbawienia życia Rosjanki, z którą był związany — informują rosyjskie agencje.



O co oskarżony jest w Rosji sierżant amerykańskiej armii Gordon Black?

Mężczyzna został zatrzymany w jednym z hoteli we Władywostoku po kłótni ze swoją rosyjską dziewczyną, Aleksandrą Waszczuk. Para poznała się w Korei Południowej, gdzie Black stacjonował. Pentagon poinformował, że żołnierz złamał regulamin armii wyjeżdżając do Rosji bez zgody przełożonych. Na terytorium Rosji miał dostać się przez Chiny.



W momencie zatrzymania Black miał mieć przy sobie bilet lotniczy na lot do USA.



Waszczuk oskarżyła Blacka o napaść i kradzież. Black odrzucił oskarżenie o to, że chciał pozbawić ją życia. Przyznał się jednak do kradzieży przyznając, że zabrał 10 tys. rubli (ok. 113 dolarów) z portfela Waszczuk. Zapewnił jednak, że „nie miał takich intencji”.