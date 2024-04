06:04 Odwołanie alarmu powietrznego na Ukrainie

Alarm obowiązuje już tylko w obwodzie zaporoskim.



05:47 Nad obwodem kurskim strącono w nocy trzy ukraińskie drony

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu, Roman Starowojt. Drony miały zostać strącone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.



05:31 W obwodzie lwowskim aktywna jest obrona przeciwlotnicza

Informację taką przekazał Maksym Kozicki, gubernator obwodu lwowskiego.



05:11 Rakiety hipersoniczne Kindżał zmierzają w stronę Lwowa

Dowództwo Sił Powietrznych podało też, że celem ataku z użyciem tej broni jest rejon miasta Stryj w obwodzie lwowskim.



05:09 Rosyjskie myśliwce MiG-31K wystrzeliły rakiety Kindżał w stronę Ukrainy

W powietrzu znajdują się cztery takie myśliwce.



05:04 Obwód charkowski: 10 uderzeń na infrastrukturę krytyczną

Gubernator obwodu, Ołeh Synehubow poinformował, że w nocy doszło do co najmniej 10 uderzeń na infrastrukturę krytyczną w Charkowie i obwodzie charkowskim. Na terenie obwodu dochodzi do przerw w dostawach prądu.



04:56 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że rosyjskie rakiety kierują się m.in. w stronę obwodu lwowskiego

Na zachód zmierzają też rakiety, które pojawiły się w rejonie kamienieckim obwodu chmielnickiego.



04:48 Z lotniska w obwodzie niżnonowogrodzkim wystartowały ciężkie myśliwce MiG-31K

Start trzech myśliwców tego typu zapowiada atak na Ukrainę z użyciem pocisków hipersonicznych Kindżał.



04:38 Dowództwo Operacyjne informuje o poderwaniu myśliwców w związku z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę

„Uwaga, w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju. Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniami rakietowymi wykonywanymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy” - czytamy w komunikacie Dowództwa.

04:37 Rosyjskie rakiety pojawiły się nad obwodem żytomierskim

Rakiety zmierzają na południowy-zachód.



04:35 Ukraiński dron spadł na terenie budowy szpitala w jednej ze wsi w obwodzie lipieckim w Rosji

Informacje takie podaje gubernator obwodu lipieckiego, Igor Artamonow. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że do ataku doszło na terenie wsi Dobroje. Wcześniej w obwodzie lipieckim ogłoszono alarm powietrzny.



04:33 W rosyjskim Iżewsku doszło do dużego pożaru magazynu

Ogień miał objąć 1 000 m2. O pożarze informuje rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Z jego komunikatu wynika, że 36 pracowników magazynu zdołało się ewakuować. Z pożarem walczy 80 strażaków i 27 jednostek sprzętu.



04:31 W obwodzie kijowskim aktywna była obrona przeciwlotnicza

Kijowska obwodowa administracja wojskowa poinformowała o ataku dronów na cele w obwodzie.



04:29 Ok. godziny 4 zaczęły się pojawiać informacje o rakietach nad Ukrainą

Rakiety leciały m.in. w stronę Kijowa. Pojawiły się nad obwodami zaporoskim, sumskim i czernihowskim. Mieszkańcy Dniepru zostali wezwani do zejścia do schronu.



04:28 Ok. 3 na Ukrainie ogłoszono alarm rakietowy

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że w powietrzu znajduje się dziewięć bombowców strategicznych Tu-95MS.



04:25 Od północy Ukraińcy informowali o zagrożeniu atakiem dronów

Drony pojawiły się nad obwodami odeskim, kirowohradzkim, mikołajowskim, czerkaskim, a także kijowskim, pawłogradzkim i dniepropietrowskim, chmielnickim, iwanofrankiwskim, winnickim, połtawskim, tarnopolskim.

04:23 Po północy Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o poderwaniu się siedmiu rosyjskich bombowców strategicznych

Bombowce wystartowały z lotniska Ołenia w obwodzie murmańskim. Dowództwo dodało, że rozpoczęcia ataku rakietowego spodziewa się ok. 3:40.



04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 777 dniu wojny

