05:11 W rejonie krzyworoskim znaleziono nieuszkodzoną głowicę strąconej rosyjskiej rakiety

Głowica została zabezpieczona, a następnie w kontrolowany sposób zdetonowana przez policyjnych saperów. Nagranie podsumowujące policyjną akcję opublikowano na Facebooku.



05:09 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy publikuje nagranie podsumowujące 778 dzień wojny

Nagranie opublikowano na profilu Sztabu na Facebooku.



04:39 SBU i policja zatrzymały mężczyznę, który kolaborował z Rosjanami w obwodzie charkowskim

46-letni mieszkaniec wsi Kozacza Łopań, w czasie okupacji wsi przez Rosjan, wskazywał Rosjanom rodziny ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy organów ścigania, którzy następnie byli zatrzymywani i torturowani przez Rosjan. 46-latek uczestniczył też w grabieży ich mienia — podaje SBU.



04:36 Ukraińska straż graniczna opublikowała film ilustrujący zniszczenie rosyjskiego systemu do walki radioelektronicznej Pole-21

System był wykorzystywany do zakłócania nawigacji satelitarnej.



04:34 W nocy w obwodzie chmielnickim rozległy się eksplozje

Wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy alarmowało, że nad obwodem pojawiły się rosyjskie drony-kamikadze.



04:31 Ukraiński sąd skazał rosyjskiego kolaboranta na 11 lat więzienia połączone z konfiskatą mienia

Skazany to 36-letni mieszkaniec jednej z wsi w rejonie kachowskim obwodu chersońskiego. Po zajęciu jego wsi przez Rosjan 36-latek na ochotnika wstąpił do rosyjskiej formacji zbrojnej i podjął współpracę z okupantami, dostarczając im zaopatrzenie, a także wskazując tych mieszkańców wioski, których bliscy służyli w ukraińskiej armii lub brali udział operacji antyterrorystycznej w Donbasie przed wybuchem pełnowymiarowej wojny. Osobom takim konfiskowano samochody na rzecz rosyjskiej armii.



04:26 Rzeczniczka MSZ Rosji: USA próbują wybielić Ukrainę zrzucając odpowiedzialność za atak pod Moskwą na ISIS-K

Maria Zacharowa stwierdziła, że w kwestii zamachu terrorystycznego do jakiego doszło pod Moskwą w hali koncertowej Crocus City Hall, „działania USA są wymierzone w manipulowanie opinią publiczną, aby wybielić ich podwładnych”. - Według informacji sekretariatu sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Nikołaja Patruszewa, ślady (...) prowadzą do ukraińskich służb specjalnych, które są z kolei kontrolowane przez Amerykanów — powiedziała Zacharowa. Do zamachu na Crocus City Hall przyznało się tzw. Państwo Islamskie — Prowincja Chorasan (ISIS-K), afgański odłam tzw. Państwa Islamskiego. Rosja nie przedstawiła dotychczas żadnych dowodów na swoje oskarżenia pod adresem Ukrainy w związku z atakiem, w którym zginęły 144 osoby.



04:24 Nad obwodem rostowskim w Rosji strącono w nocy cztery drony

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu, Wasilij Gołubiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że atak dronów został odparty ok. 3:10 czasu lokalnego przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.



04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 778. dniu wojny

