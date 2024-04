- To nonsens potrzebny rządzącym, jak zwykło się mawiać, kręgom, do wyjaśnienia i usprawiedliwienia ich wydatków na wojnę na Ukrainie, to wszystko - powiedział.

Putin zadeklarował także, że Rosja "nigdy nie odrzucała pokojowego rozwiązywania sporów". - Co więcej, byliśmy do tego skłonni - stwierdził. Ocenił, że przeciwnicy Rosji zapędzili się w róg, odmawiając negocjacji w nadziei na zwycięstwo na polu bitwy. - Teraz już rozumieją, że jest to niemożliwe - zaznaczył.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował w czwartek rano, że w nocy Rosja wystrzeliła na cele na Ukrainie ponad 40 pocisków i ok. 40 dronów. "Niektóre pociski i drony Shahed zostały zestrzelone, niestety, tylko część z nich" - napisał w mediach społecznościowych dodając, że "rosyjscy terroryści ponownie wzięli na cel infrastrukturę energetyczną". Zełenski podał, że zaatakowane zostały obiekty w sześciu obwodach Ukrainy. Strona ukraińska poinformowała, że Rosjanie zniszczyli elektrociepłownie Trypilską w obwodzie kijowskim, największy tego typu obiekt w regionie.