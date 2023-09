05:28 Siły Zbrojne Kanady spodziewają się kolejnej fali mobilizacji w Rosji

Kanadyjski generał Paul Prevost, w czasie wysłuchania w parlamencie mówił, że Rosja prawdopodobnie "przeprowadzi kolejną mobilizację w ramach próby wznowienia ofensywy na Ukrainie".



05:16 W czasie ćwiczeń na Morzu Beringa rosyjska korweta wystrzeliła pocisk Kalibr

Rosyjska korweta, uczestnicząca w ćwiczeniach na Morzu Beringa, wystrzeliła pocisk Kalibr w stronę pozorowanego celu morskiego - podał resort obrony Rosji. Pocisk miał trafić w cel imitujący wrogi okręt oddalony o ponad 300 km od miejsca wystrzelenia - wynika z komunikatu resortu.



04:37 Litwa ogłosiła przekazanie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainie

Pakiet obejmuje m.in. radary morskie i amunicję do granatników przeciwpancernych Carl Gustaf. Ponadto od września uszkodzone czołgi Leopard będą naprawiane na Ukrainie.



04:36 W nocy rosyjskie drony-kamikadze atakowały obwód połtawski

Informacje takie przekazywał Dmytro Łunin, szef połtawskiej administracji obwodowej.



04:33 Zełenski zaapelował do Trumpa, by ten przedstawił publicznie swój plan pokojowy dla Ukrainy

Po przemówieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zaapelował, by Donald Trump publicznie przedstawił swój plan pokojowy, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie, o którym kilkakrotnie były prezydent USA mówił, nie ujawniając jednak żadnych szczegółów. Jednocześnie Zełenski zakreślił "czerwone linie" jeśli chodzi o taki plan. - Jeśli pomysł polega na tym, by odebrać część naszego terytorium i oddać ją (Władimirowi) Putinowi, to nie jest to formuła pokoju - zastrzegł.



04:30 Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy: Rosjanie zniszczyli 353 placówki edukacyjne na Ukrainie

Od początku wojny Rosjanie uszkodzili ponad 3 400 placówek edukacyjnych na Ukrainie, a 353 całkowicie zniszczyły - oświadczył wiceminister edukacji i nauki, Andrij Witrenko, na konferencji prasowej. - Wróg niszczy infrastrukturę cywilną, zwłaszcza infrastrukturę edukacyjną, aby zetrzeć nasz naród z powierzchni ziemi - przekonywał Witrenko. Jednocześnie wiceminister edukacji Ukrainy zwrócił uwagę, że w maju 2022 roku tylko 15 proc. placówek edukacyjnych na Ukrainie posiadało schrony, a dziś posiada je 80 proc. szkół.



04:28 Sekretarz generalny NATO: Jeśli chcemy zakończyć wojnę, musimy dostarczać broń Ukrainie

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, rozmawiając z dziennikarzami w Nowym Jorku stwierdził, że dostarczanie pomocy wojskowej Ukrainie jest kluczem do osiągnięcia "sprawiedliwego i trwałego pokoju". Stoltenberg podkreślił, że obrona powietrzna dostarczana Ukrainie "codziennie ratuje życie Ukraińców".



04:24 Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu zaprzecza, jakoby azerscy żołnierze ostrzelali konwój rosyjskich sił pokojowych

Resort obrony Azerbejdżanu nazwał "dezinformacją" doniesienia "niektórych ormiańskich kanałów w mediach społecznościowych" mówiące o "domniemanym ostrzale przez azerskie siły zbrojne konwoju rosyjskich sił pokojowych ewakuujących osoby ormiańskiego pochodzenia (w rejonie Górskiego Karabachu)". Interfax podaje, że rosyjscy żołnierze ewakuowali ponad 1 800 cywilów z rejonu Górskiego Karabachu, w którym Azerbejdżan rozpoczął we wtorek działania zbrojne.



04:22 Rosyjska obrona powietrzna strąciła ukraiński dron nad obwodem biełgorodzkim

Do strącenia drona doszło ok. 23:45 czasu moskiewskiego - poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji.



