Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 574 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO przekonuje, że dostawy broni dla Ukrainy są "warunkiem sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Do ataku miało dojść na lotnisku wojskowym Czkałowski w rejonie Moskwy



Akt sabotażu na lotnisku pod Moskwą

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, jak podaje ukraiński wywiad, prowadzi obecnie postępowanie ws. aktu sabotażu, w wyniku którego dwa samoloty i śmigłowiec zostały "poważnie uszkodzone" 18 września 2023 roku.



"Incydent wywołał histerię na korytarzach wysokich instytucji wojskowych, ponieważ rządowe samoloty, tzw. samoloty 'na dzień Sądu Ostatecznego' i samoloty specjalne (rozpoznawcze) bazują na lotnisku" - czytamy w komunikacie. Samoloty "dnia Sądu Ostatecznego" (Ił-80) to maszyny, które - w wypadku konfliktu nuklearnego - są przeznaczone do tego, by zapewnić bezpieczeństwo władzom Rosji. To z ich pokładów szefowie sił zbrojnych i prezydent Rosji mają dowodzić w przypadku wojny atomowej.