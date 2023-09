Posiedzenie RB ONZ z Zełenskim i Ławrowem. "Powiew zimnej wojny"

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 574 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO przekonuje, że dostawy broni dla Ukrainy są "warunkiem sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Do przewidywanego starcia pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie doszło. Razem byli na sali tylko przez chwilę.



Reklama

Ławrow przybył po przemówieniu Zełenskiego; Zełenski wyszedł wcześniej, zanim przyszła kolej na Ławrowa. Obaj ustąpili swoje stanowiska ambasadorom, aby ci w czasie rozmowy drugiej strony bawili się telefonami.

Mimo to obecność w sal głowy państwa w stanie wojny i wysokiego rangą polityka kraju, który je zaatakował, uczyniła to wydarzenie historycznym, przypomniała rolę ONZ jako miejsca, w którym walczące narody mogą uwolnić swój gniew za pomocą słów, a nie broni - relacjonują media.

Ukraiński prezydent dołączył do wielu światowych przywódców, wzywając do zmian w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie pięciu stałych członków ma prawo weta, co stanowi dużą barierę w podjęciu działań.