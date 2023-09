Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 574 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO przekonuje, że dostawy broni dla Ukrainy są "warunkiem sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Trump kilkukrotnie mówił, że wie, jak zakończyć wojnę na Ukrainie i zapewniał, że gdyby był prezydentem, doprowadziłby do zakończenia konfliktu. Jednocześnie Trump nie przedstawił żadnych szczegółów swojego planu.



Reklama

Wołodymyr Zełenski chce poznać plan pokojowy Donalda Trumpa

- Może publicznie podzielić się z nami swoim pomysłem, nie tracić czasu, nie narażać ludzi na śmierć - oświadczył Zełenski w rozmowie z CNN, po swoim wystąpieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.



Prezydent Ukrainy dodał, że Trump powinien powiedzieć jaki widzi sposób na wyparcie Rosjan z terytorium Ukrainy.



- Jeśli pomysł polega na tym, by zabrać część naszego terytorium i oddać je (Władimirowi) Putinowi, to nie jest to formuła pokojowa - zastrzegł Zełenski.