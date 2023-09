Kołodziejczak o słowach prezydenta Ukrainy: Zełenski gra powyżej swoich możliwości

- Przywóz tych towarów powinien być zatrzymany, tylko ja bym robił wszystko, żeby to było zatrzymane w inny sposób, bardziej cywilizowany, taki, który jest akceptowany przez Unię Europejską i Ukrainę, czyli uruchomiłbym wszystko, co można, by to było na podstawie zapisów unijnych, żeby nie dawać argumentów Ukrainie do tego, żeby ona podnosiła działania odwetowe - powiedział Michał Kołodziejczak.

„PiS w kampanii wyborczej wziął Ukrainę za zakładnika" Ukraina odpowie embargiem na polskie warzywa i owoce. Waszyngton nie wie, czy może dalej liczyć na Polskę. Rumunia udowadnia, że można zorganizować tranzyt zbóż na eksport przez kraj. A Unia Europejska dziwi się jak szybko Warszawa porzuciła Kijów. O konsekwencjach polskiego – oraz Węgier i Słowacji - embarga na zboże z Ukrainy mówi Jędrzej Bielecki w rozmowie z Cezarym Szymankiem w podcaście „Rzecz W Tym".

- Co dzisiaj robić? Jak najszybciej uruchamiać skuteczne rozmowy, dyplomację ukraińską i polską sadzać przy jednym stole, sytuację rozwiązać, brać do tego Komisję Europejską i starać się wychodzić z tej patowej sytuacji, bo przecież chyba wróg jest trochę dalej - wróg, który będzie cieszył się z takich działań to Rosja i Władimir Putin, którzy tylko czekają na to, żeby tutaj się Europa zaczęła poróżniać - mówił lider Agrounii dodając, że Rosjanie prowadzą politykę długofalową i "biorą wszystkich na przeczekanie".

Aluzja Zełenskiego do Polski. Kołodziejczak: Gra bardzo wysoko

- Co niepokojące, niektórzy w Europie odgrywają solidarność w teatrze politycznym, zamieniając sprawę zboża w dreszczowiec. Może się wydawać, że odgrywają własne role, w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek w wystąpieniu podczas debaty generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Zełenski nie wymienił nazwy państwa, o którym mówił, politycy polskiego rządu oraz opozycji ocenili jednak, że ukraińskiemu prezydentowi chodziło o Polskę.



- Według mnie Zełenski gra powyżej swoich możliwości, bardzo wysoko - skomentował wypowiedź Zełenskiego Michał Kołodziejczak. - Nie jest to dla nas dobre, ale to jasno pokazuje, że Ukraina ma swoje twarde stanowisko, popierane tam przez wszystkich polityków, załatwia swoje interesy, podczas kiedy u nas ludzie się kłócą - dodał.