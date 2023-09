Sierra Leone zaprasza Rosję na diamentowe zbiory. Jest jeden warunek

Po co Rosjanom diamenty Sierra Leone? Od rosyjskiej napaści na Ukrainę koncern Alrosa jest objęty sankcjami USA, blokującymi sprzedaż na wielu zagranicznych rynkach, a USA to największy rynek tych kamieni. Koncern miał do wojny ponad 20 proc. światowego rynku diamentów. Zarabiał ok. 4-5 mld dol. rocznie na ich eksporcie.

Wydobywa je jednak ogromnym kosztem na lodowatych obszarach Syberii z ogromnych odkrywek - tzw. lejów. Technologia jest niebezpieczna i droga, kamienie trudne do wydobycia, ludzie muszą być lepiej opłacani.

Tego wszystkiego nie ma w Sierra Leone. Praca ludzka kosztuje tam grosze, podobnie jak tzw. kopalnie.