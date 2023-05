USA i UE zaniepokojone „lex Tusk”. „PiS buduje mur na granicy z Zachodem”

W oświadczeniu amerykańskiego Departamentu Stanu - zatytułowanym "Obawy w związku z potencjalnym wykorzystaniem nowego polskiego prawa przeciw opozycji" (Concerns Over Potential use of New Polish Legislation to Target Opposition) - czytamy, że "amerykański rząd jest zaniepokojony przyjęciem przez polski rząd nowego prawa, które może być wykorzystane do ingerencji w wolne i sprawiedliwe wybory".

USA mają obawy

Administracja USA jednocześnie „podziela obawy wyrażane przez wielu obserwatorów, że prawo, które pozwoli stworzyć komisję ds. badania rosyjskich wpływów, może być wykorzystywane do blokowania kandydatur polityków opozycyjnych bez należytego procesu".

"Wzywamy rząd Polski do zapewnienia, że prawo to nie ograniczy możliwości wyborów do głosowania na wybranego przez nich kandydata i że nie będzie się na nie powoływać ani nadużywać w sposób, który mógłby wpłynąć na postrzegalną legalność wyborów" - głosi oświadczenie podpisane przez Matthew Millera, rzecznika Departamentu Stanu.

Unia Europejska zaniepokojona

- Jesteśmy teraz szczególnie zaniepokojeni sytuacją w Polsce w związku ze stworzeniem ustawy o specjalnej komisji, uprawnionej do pozbawiania obywateli ich prawa do bycia wybranymi do pełnienia funkcji publicznej - oświadczył komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders przed posiedzeniem Rady ds. Ogólnych (GAC) w Brukseli.